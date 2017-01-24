Бывший волейболист сборной Бразилии Жиба сообщил, что сборная России может потерять золото Лондона-2012 из-за семи положительных допинг-тестов в олимпийский сезон.

Жиба сейчас занимает должность главы комиссии спортсменов в Международной федерации волейбола (FIVB).

«На этой неделе я отправлюсь в Швейцарию, в штаб-квартиру FIVB, чтобы обсудить с антидопинговым и юридическим отделами заявления о допинговых проблемах у российских спортсменов в 2012 году и представить ответы комиссии спортсменов. Затем рассмотрим вопросы о наказании и перераспределении медалей Лондона», – написал Жиба в инстаграме.

По словам Жибы, у 7 волейболистов сборной России во время перепроверки были обнаружены положительные тесты. Все тесты были взяты в олимпийский сезон, что может привести к тому, что российская команда потеряет золото Лондона-2012.

«Как я и говорил, собираюсь посмотреть, что происходит. Узнать, что стоит за заявлениями Макларена. В 30 видах спорта в использовании допинга подозревается тысяча россиян, среди них есть волейболисты. 7, 10, 20 – я не знаю, сколько точно.

Процедура обращения в МОК очень долгая. У людей есть ожидания, и я тоже жду, но нужно успокоиться. Нужно узнать, что происходит. Мы постараемя проанализровать информацию, разобраться с ней. Так что надо успокоиться», – приводит слова Жибы O Globo.

В свою очередь FIVB заявила, что не обладает информацией о российских волейболистах, у которых были найдены положительные пробы.

«FIVB не получала информацию о спортсменах, сдавших положительные пробы в Лондоне, в том числе упомянутых в докладе Макларена. Кроме того, FIVB не знает о перераспределении медалей, которое проводит МОК», – сообщили в организации.