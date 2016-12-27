Московское «Динамо» нанимает массовку в качестве болельщиков на «Финал четырех» женского Кубка России
Московская компания нанимает болельщиков для женского «Динамо» на матчи «Финала четырех» волейбольного Кубка России.
Сегодня в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе, посвященном работе в Казани, появилось объявление о поиске подсадных зрителей на полуфинальный матч московского «Динамо».
«Требуются зрители-фанаты на волейбольный матч! «Динамо» (Москва) – «Енисей» (Красноярск). Оплата 500 рублей за матч + подарки. Места ограничены! Болеть будем за команду «Динамо» (Москва). В подарок будут новогодние колпаки и палочки», – говорится в сообщении.
Автор объявления является сотрудником московской компании «Игрокс», которая занимается организацией корпоративных мероприятий и тренингов.
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