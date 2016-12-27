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    Московское «Динамо» нанимает массовку в качестве болельщиков на «Финал четырех» женского Кубка России

    Теги Динамо Москва жен Кубок России болельщики Енисей жен

    Московская компания нанимает болельщиков для женского «Динамо» на матчи «Финала четырех» волейбольного Кубка России.

    Сегодня в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе, посвященном работе в Казани, появилось объявление о поиске подсадных зрителей на полуфинальный матч московского «Динамо».

    «Требуются зрители-фанаты на волейбольный матч! «Динамо» (Москва) – «Енисей» (Красноярск). Оплата 500 рублей за матч + подарки. Места ограничены! Болеть будем за команду «Динамо» (Москва). В подарок будут новогодние колпаки и палочки», – говорится в сообщении.

    Автор объявления является сотрудником московской компании «Игрокс», которая занимается организацией корпоративных мероприятий и тренингов.

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