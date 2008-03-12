Алена Заварзина: «Так разочаровалась в людях, в Олимпиаде, в инстаграме. Нужно конкретно отдохнуть, чтобы остаться психически здоровой»

Российская сноубордистка Алена Заварзина рассказала о причинах своего не совсем удачного выступления в Пхенчхане-2018 (4-е место).

– Есть разница, как проигрывать: так, как это было у вас на Олимпиаде, падая и отдавая соперницам победу в руки, или в борьбе на последних метрах?

– Конечно, есть. Меня бесит так отдавать. Я просто продолжаю дарить подарки сборной Германии. В этом году все разы, когда немки попадали на подиум, были после моих ошибок. Проблема во мне. Сделала на Олимпиаде максимальное усилие, но внутри не было той силы, которая нужна.

В прошлом году я ехала с Эстер Ледецки за Большой глобус в Винтерберге. Это было после недельного чемпионата мира. Мы приехали туда в два часа ночи, а в семь утра нужно было выходить на старт. Тогда у меня не было никакой силы. Но полтрассы ей везла. В тот момент подумала: «Неужели я сейчас выиграю Большой глобус», – и упала.

Затем так сильно ударила турникет, что разбила себе руку. Еще три недели она у меня потом болела. Тогда думала, что сойду с ума. Но потом пришла в себя и надеялась, что восстановлюсь и все будет хорошо. Но случилось то, что случилось – у меня умерла мама. Три месяца была в агонии. После – еще четыре месяца в депрессии.

Просто не успела мозг восстановить – и 5 декабря нам говорят, что мы не поедем на Олимпиаду под своим флагом. Я просто была в аду. Возможно, в этом главная причина, почему не смогла в ответственный момент надавить. У меня просто не было сил.

– Перед Олимпиадой вы написали фразу, которая запомнилась многим: «побеждать хоть голой, хоть лысой». Не жалеете, что тогда ее написали?

– Может, и жалею, но что теперь сделаешь? Я даже не знала, что мои комментарии на комментарии людей будут цитироваться и из этого создастся сенсация. Появилась площадка – инстаграм, куда можно прийти высказать свое мнение, хотя его никто особо не хочет знать. И я ужасаюсь тому, как люди осуждают других в действиях и поступках. В шоке от того, что эти критики накинулись на спортсменов в такой ситуации. Как им не стыдно такое писать?

Сейчас я вернулась в инстаграм и уже начиталась комментариев. Очередная Наталья Петровна с цветочками в профиле пишет: «Чо ты ноешь? Вот лыжники поехали и выиграли. А ты тут устроила концерт». Я уже настолько разочаровалась в людях, в Олимпиаде, в инстаграме и во всем вообще, что мне нужно конкретно отдохнуть, чтобы остаться психически здоровой, – рассказала Заварзина.