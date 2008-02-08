Inside the Games: CAS частично удовлетворит апелляции российских атлетов

Спортивный арбитражный суд ( ) частично удовлетворит апелляции 47 российских атлетов и тренеров, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на портал Inside the Games.

Часть спортсменов будет допущена к соревнованиям Олимпийских игр в Пхенчхане-2018, части будет отказано в допуске.

Выездная панель CAS сегодня рассматривает дела 32 россиян, которым Международный олимпийский комитет ( ) отказал в допуске к зимней Олимпиаде-2018. Параллельно идет рассмотрение апелляций еще 15 спортсменов из России, которых ранее оправдал суд в Лозанне.

Если вы совсем запутались в олимпийских судах и апелляциях