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    Inside the Games: CAS частично удовлетворит апелляции российских атлетов

    Теги МОК сборная России сборная России жен CAS Пхенчхан-2018

    Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворит апелляции 47 российских атлетов и тренеров, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на портал Inside the Games.

    Часть спортсменов будет допущена к соревнованиям Олимпийских игр в Пхенчхане-2018, части будет отказано в допуске. 

    Выездная панель CAS сегодня рассматривает дела 32 россиян, которым Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в допуске к зимней Олимпиаде-2018. Параллельно идет рассмотрение апелляций еще 15 спортсменов из России, которых ранее оправдал суд в Лозанне.

    Если вы совсем запутались в олимпийских судах и апелляциях

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