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    Устюгов установил новый рекорд, выиграв пять гонок в рамках одного «Тур де Ски»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии рекорды Мартин Йонсруд Сундбю Сергей Устюгов

    Сегодня российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в гонке на 10 км свободным стилем на «Тур де Ски». Эта победа стала для спортсмена пятой в пяти гонках многодневки.

    Таким образом, Устюгов установил новый рекорд. Только четыре победы было у прошлого рекордсмена норвежца Мартина Йонсруда Сундбю на «Тур де Ски» в сезоне-2015/16.

    Также россиянин теперь обновил свой рекорд по числу выигранных на «Тур де Ски» гонок подряд.

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