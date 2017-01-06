Устюгов установил новый рекорд, выиграв пять гонок в рамках одного «Тур де Ски»
Сегодня российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в гонке на 10 км свободным стилем на «Тур де Ски». Эта победа стала для спортсмена пятой в пяти гонках многодневки.
Таким образом, Устюгов установил новый рекорд. Только четыре победы было у прошлого рекордсмена норвежца Мартина Йонсруда Сундбю на «Тур де Ски» в сезоне-2015/16.
Также россиянин теперь обновил свой рекорд по числу выигранных на «Тур де Ски» гонок подряд.
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