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    Гимнастка Мустафина и бобслеист Зайцев развелись

    Теги спортивная гимнастика светская хроника сборная России жен бобслей Алия Мустафина Алексей Зайцев Гимнастика

    Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике сообщила о том, что развелась с бобслеистом Алексеем Зайцевым.

    «Хочу сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть.

    Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису, и очень благодарна Леше за нашу дочь. И попрошу эту тему больше не поднимать», – написала Мустафина.

    Мустафина и Зайцев поженились в ноябре 2016 года, а в июне 2017 года у них родилась дочь Алиса. В апреле Мустафина вернулась в спорт после рождения ребенка.

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