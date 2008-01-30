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    Корейская гимнастка подверглась критике за лайк к фото Сотниковой с золотом Сочи-2014

    Теги Ю-На Ким Сочи-2014 сборная России Аделина Сотникова сборная Южной Кореи женское катание Сон Ен Чжэ сборная Южной Кореи (художественная гимнастика)

    Бывшая южнокорейская художественная гимнастка Сон Ен Чжэ подверглась критике со стороны посетителей ее страницы в Instagram после того, как поставила отметку «Нравится» под фото российской фигуристки Аделины Сотниковой с золотой медалью Сочи-2014.

    Сотникова в женских соревнованиях более чем на 5 баллов опередила олимпийскую чемпионку Ванкувера-2010, представительницу Южной Кореи Ю-На Ким. Победа россиянки долгое время подвергалась сомнению со сторону болельщиков Ким.

    Из-за наплыва некорректных комментариев Чжэ закрыла свой аккаунт.

    Позднее бывшая гимнастка принесла извинения посетителям своей страницы за лайк к фото Сотниковой.

    «Я была обескуражена тем количеством злых комментариев, которые появились на моей странице, поэтому отключила свою учетную запись. Когда я пришла в себя, я поняла, что мой аккаунт лайкнул фото Аделины Сотниковой. Я была в шоке.

    Приношу искренние извинения всем, кого моя ошибка разочаровала. Думаю, еще больше я разочаровала всех после того, как закрыла свой аккаунт без объяснений. Честно говоря, я была очень напугана», – написала Чжэ.

    Чжэ завершила карьеру в феврале 2017 года. Она является первой гимнасткой из Южной Кореи, завоевавшей медаль на чемпионате мира. 

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