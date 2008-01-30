Корейская гимнастка подверглась критике за лайк к фото Сотниковой с золотом Сочи-2014

Бывшая южнокорейская художественная гимнастка Сон Ен Чжэ подверглась критике со стороны посетителей ее страницы в Instagram после того, как поставила отметку «Нравится» под фото российской фигуристки Аделины Сотниковой с золотой медалью Сочи-2014.

Сотникова в женских соревнованиях более чем на 5 баллов опередила олимпийскую чемпионку Ванкувера-2010, представительницу Южной Кореи Ю-На Ким. Победа россиянки долгое время подвергалась сомнению со сторону болельщиков Ким.

Из-за наплыва некорректных комментариев Чжэ закрыла свой аккаунт.

Позднее бывшая гимнастка принесла извинения посетителям своей страницы за лайк к фото Сотниковой.

«Я была обескуражена тем количеством злых комментариев, которые появились на моей странице, поэтому отключила свою учетную запись. Когда я пришла в себя, я поняла, что мой аккаунт лайкнул фото Аделины Сотниковой. Я была в шоке.

Приношу искренние извинения всем, кого моя ошибка разочаровала. Думаю, еще больше я разочаровала всех после того, как закрыла свой аккаунт без объяснений. Честно говоря, я была очень напугана», – написала Чжэ.

Чжэ завершила карьеру в феврале 2017 года. Она является первой гимнасткой из Южной Кореи, завоевавшей медаль на чемпионате мира.