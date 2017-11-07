The Japan Times: «Загитова талантлива, но судьи украли победу у Хигучи на Cup of China»
Японское издание The Japan Times считает, что Вакаба Хигучи была несправедливо поставлена на второе место на Cup of China, где победила Алина Загитова.
«Судьи украли победу у Хигучи на Cup of China. Хватит уже этого бреда.
Хигучи фантастически выступила в произвольной программе. Она чисто исполнила семь тройных прыжков и выступала с такими эмоциями, что сердце замирало. Она великолепно выглядела в своем темно-синем платье и очень чисто исполняла элементы. Ее награда за это – второе место.
Россиянка Загитова, конечно, талантливая и одаренная спортсменка, но у нее катание не так отполировано, как у Хигучи. К тому же, все ее прыжки были специально перенесены во вторую часть программы, что получить бонусы.
Загитова даже падала в короткой программе. Это просто неправильно. Она делит свою программу на артистическую и атлетическую части.
То же самое было в прошлом году на юниорском чемпионате мира, когда Загитова обошла Марин Хонду, хотя многие считали, что победить должна японка.
Уже четыре года прошло с того момента, как Аделина Сотникова обыграла Ю-На Ким. После этого фиаско в Сочи-2014 ничего не изменилось. Победитель получает второе место, а серебряный призер становится победителем.
Это именно та причина, по которой многие фанаты фигурного катания в последние годы перестали смотреть любимый спорт. Потому что они верят своим глазам, а не анонимному судейству», – говорится в статье издания.
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