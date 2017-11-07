The Japan Times: «Загитова талантлива, но судьи украли победу у Хигучи на Cup of China»

Японское издание The Japan Times считает, что Вакаба Хигучи была несправедливо поставлена на второе место на Cup of China, где победила .

«Судьи украли победу у Хигучи на Cup of China. Хватит уже этого бреда.

Хигучи фантастически выступила в произвольной программе. Она чисто исполнила семь тройных прыжков и выступала с такими эмоциями, что сердце замирало. Она великолепно выглядела в своем темно-синем платье и очень чисто исполняла элементы. Ее награда за это – второе место.

Россиянка Загитова, конечно, талантливая и одаренная спортсменка, но у нее катание не так отполировано, как у Хигучи. К тому же, все ее прыжки были специально перенесены во вторую часть программы, что получить бонусы.

Загитова даже падала в короткой программе. Это просто неправильно. Она делит свою программу на артистическую и атлетическую части.

То же самое было в прошлом году на юниорском чемпионате мира, когда Загитова обошла , хотя многие считали, что победить должна японка.

Уже четыре года прошло с того момента, как обыграла Ю-На Ким. После этого фиаско в Сочи-2014 ничего не изменилось. Победитель получает второе место, а серебряный призер становится победителем.

Это именно та причина, по которой многие фанаты фигурного катания в последние годы перестали смотреть любимый спорт. Потому что они верят своим глазам, а не анонимному судейству», – говорится в статье издания.

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