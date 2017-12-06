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    Светлана Хоркина: «МОК расписался в своей никчемности. Но сломить Россию не получится – у нее есть армия, ядерное оружие и великие люди»

    Теги МОК Светлана Хоркина Пхенчхан-2018 политика

    Известная гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до Пхенчхана-2018 под нейтральным флагом.

    – Я верю в развитие и процветание международного олимпийского движения. И очень жаль, что принято такое решение, ведь Бах – сам спортсмен, и сам выступал под родным флагом. Он должен понимать, как это важно, когда звучит гимн, и ты под флагом. Все-таки страна дала тебе образование, тренера, воспитание и остальное… Я, если честно, надеялась, что Бах выступит от лица тех людей, кто сам был в шкуре спортсмена. Я до конца верила, что будет правильное и выверенное решение. Но оказалось все по-другому…

    – Как это участвовать в олимпийских играх без гимна и флага?

    – Считаю, что это вообще невозможно. Я сегодня слушала вердикт МОК и удивлялась. Сегодня треснул фундамент всего международного олимпийского движения… Как мы дальше будем жить?

    Честно, я надеюсь, что дальше еще произойдут какие-то изменения… Но сегодня мне это даже комментировать сложно. Как можно уложить в голове запрет на участие в открытие и закрытии Олимпийских игр?! До чего мы дошли?! Сломить великую державу Россию?! Нет, не получится. У этой страны – большими буквами Россия – есть армия, ядерное оружие и великие люди.

    – Мы победим всех?

    – Мы уже давно всех победили. Они, в том числе МОК, уже расписались в своей никчемности. Там странные люди, которые думают, что они лучше всех. Если честно, то я не понимаю, как будет дальше. Ждем позиции наших чиновников, которые сегодня наделены властью и должны готовить ответ. Они должны сказать стране, как мы дальше будем жить, – сказала Хоркина. 

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    Опрос

    Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?

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      55%
    • Нет
      45%

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