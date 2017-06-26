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    Бронзовый призер Солт-Лейк-Сити-2002 Тимоти Гейбл вышел замуж

    Теги светская хроника сборная США ЛГБТ Тимоти Гейбл

    Бывший американский фигурист Тимоти Гейбл сообщил, что в конце апреля сыграл свадьбу со своим партерном Томасом Лучиано.

    «Мне потребовалось время, чтобы решиться на эти отношения. Мне так повезло, что я встретил человека, который стал моим мужем. Мы на одной волне во всех жизненных аспектах. У нас одинаковые цели и ценности.

    Некоторые люди всю жизнь пытаются найти это и так и не находят. Каждый день я благодарю небеса за то, что мне посчастливилось найти человека, с кем я соединился.

    Тут не что-то одно. Это и интеллектуальное сочетание, и физическое. Он заставляет меня смеяться, отлично ладит с моими родителями. И его семья прекрасно относится ко мне», – заявил Гейбл.

    Гейбл является бронзовым призером Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, в 2006 году он завершил международную карьеру.

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