Бронзовый призер Солт-Лейк-Сити-2002 Тимоти Гейбл вышел замуж

Бывший американский фигурист Тимоти Гейбл сообщил, что в конце апреля сыграл свадьбу со своим партерном Томасом Лучиано.

«Мне потребовалось время, чтобы решиться на эти отношения. Мне так повезло, что я встретил человека, который стал моим мужем. Мы на одной волне во всех жизненных аспектах. У нас одинаковые цели и ценности.

Некоторые люди всю жизнь пытаются найти это и так и не находят. Каждый день я благодарю небеса за то, что мне посчастливилось найти человека, с кем я соединился.

Тут не что-то одно. Это и интеллектуальное сочетание, и физическое. Он заставляет меня смеяться, отлично ладит с моими родителями. И его семья прекрасно относится ко мне», – заявил Гейбл.

Гейбл является бронзовым призером Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, в 2006 году он завершил международную карьеру.

«О господи, да он же гей!» Каминг-ауты фигуристов