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    Победитель «Тур де Франс» Брэдли Уиггинс хочет выступить на Олимпиаде-2020 в гребле

    Теги велотрек велошоссе академическая гребля Брэдли Уиггинс сборная Великобритании Токио-2020

    Британский велогонщик Брэдли Уиггинс, завершивший карьеру в велоспорте в этом году, намерен выступить на Олимпиаде-2020 в Токио на соревнованиях по гребле.

    Уиггинс уже тренируется семь дней в неделю с олимпийским чемпионом по гребле Джеймсом Крэкнеллом.

    Спортсмен выступит на чемпионате Великобритании по гребному спорту в декабре.

    «Я занялся греблей после завершения карьеры просто для того, чтобы поддерживать себя в форме. Но мои результаты становились все лучше и лучше, так что я стал относиться к этому делу профессионально.

    Я выступлю на чемпионате Великобритании, а там посмотрим, как далеко все это зайдет. Может, я выиграю шестое олимпийское золото в Токио-2020?» – сказал Уиггинс.

    Уиггинс – пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту. Гонщик выиграл семь золотых медалей чемпионатов мира на велотреке и одно золото в шоссейной «разделке». В 2012 году Уиггинс одержал итоговую победу на «Тур де Франс».

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