Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    MLB. Мировая серия. Первый матч. «Доджерс» против «Хьюстона»

    Теги MLB Хьюстон Доджерс Мировая серия плей-офф MLB

    В Главной лиге бейсбола (MLB) сегодня стартует Мировая серия. Первая игра финальной серии плей-офф между «Доджерс» и «Хьюстоном» пройдет в Лос-Анджелесе.

    MLB

    Первый матч 

    Лос-Анджелес Доджерс – Хьюстон Астрос – 03.00

    Стартовые питчеры: Клейтон Кершоу (18-4, пропускаемость 2,31) – Даллас Кайкел (14-5, пропускаемость 2,90)

    Счет в серии: 0-0.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться