MLB. Мировая серия. Первый матч. «Доджерс» против «Хьюстона»
В Главной лиге бейсбола (MLB) сегодня стартует Мировая серия. Первая игра финальной серии плей-офф между «Доджерс» и «Хьюстоном» пройдет в Лос-Анджелесе.
MLB
Первый матч
Лос-Анджелес Доджерс – Хьюстон Астрос – 03.00
Стартовые питчеры: Клейтон Кершоу (18-4, пропускаемость 2,31) – Даллас Кайкел (14-5, пропускаемость 2,90)
Счет в серии: 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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