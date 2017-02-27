Известный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о матче чемпионата России по хоккею с мячом между «Водником» и «Байкалом-Энергией», в котором команды забили 20 мячей в свои ворота.

«Чего вы набросились-то на людей, они, между прочим, в историю вошли. И Олег Пивоваров нашел самый короткий путь к ошеломляющей славе бомбардира. 11 автоголов за тайм! «А че, че – так можно было, да?» Можно.



Вы что, сами, что ли, ничего не делали стыдного, или неловкого, пока никто не видит? Вот хоккей с мячом – это именно то место, где никто не видит. Так, завернув за угол, быстрым движением вытаскивают брюки из задницы. Никто не смотрит русский хоккей, что особенно заметно именно тогда, когда его показывают по телевизору.



Кстати, за что их наказывать? Ну, 9:11 (никто даже не пошутил про номер телефона). Ну, 20 мячей в свои ворота. Но ведь обе ж команды; кто осмелится сказать, что это не было соревнованием? Кто возьмется утверждать, что команды действовали в своих прямых спортивных интересах?



Вы скажете: а как же болельщики? А я вам скажу, что те болельщики счастливые люди. То, что они увидали, случилось впервые. И, возможно, не повторится больше никогда. И я вас уверяю – видео матча в Инете соберет столько же просмотров, сколько весь русский хоккей года за три.

А что, если б они второй тайм сыграли как первый, где было 0:0 и полное отсутствие борьбы, к ним бы никто и не прикопался, да? Как с теми брюками... Тут я знаю ответ: конечно, никто. Хотя по смыслу то же самое. И даже хуже, потому что вспомнить нечего. Настоящая история про русский спорт. Ведь русским не называют ни футбол, ни борьбу, ни лапту. Только хоккей с мячом. И водку. Богатая история», – написал Уткин.