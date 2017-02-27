Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Президент Федерации хоккея с мячом: «Обратились в Минспорта, так как не можем найти представителей «Водника»

    Теги чемпионат России Водник Борис Скрынник Байкал-Энергия ФХМР Министерство спорта России

    Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник сообщил, что организация обратилась в Министерство спорта России, так как не может связаться с руководством «Водника».

    «Сейчас официально запросили Министерство спорта России, чтобы оно обязало представителей «Водника» присутствовать на заседании контрольно-дисциплинарного комитета, а не прятаться, так как это не терпит отлагательств. Представителей «Водника» мы не можем найти», – сказал Скрынник.

    «Основное заседание КДК будет завтра, все стороны срочно готовятся. Нашли руководство «Байкала», спонсоров команды, обговорили прилет в Москву начальника команды, директора клуба.

    Мы будем указывать на нарушение спортивной этики, возможные поправки будут действовать уже в этом сезоне. Но мы понимаем, что санкции могут стать ударом по болельщикам. «Водник» решил выйти на более слабую команду и спровоцировал эту ситуацию», – добавил глава ФХМР.

    20 автоголов в одном матче: самая позорная игра года

    Еще одна версия позора в Архангельске

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться