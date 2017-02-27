Президент Федерации хоккея с мячом: «Обратились в Минспорта, так как не можем найти представителей «Водника»

Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник сообщил, что организация обратилась в Министерство спорта России, так как не может связаться с руководством «Водника».

«Сейчас официально запросили Министерство спорта России, чтобы оно обязало представителей «Водника» присутствовать на заседании контрольно-дисциплинарного комитета, а не прятаться, так как это не терпит отлагательств. Представителей «Водника» мы не можем найти», – сказал Скрынник.

«Основное заседание КДК будет завтра, все стороны срочно готовятся. Нашли руководство «Байкала», спонсоров команды, обговорили прилет в Москву начальника команды, директора клуба.

Мы будем указывать на нарушение спортивной этики, возможные поправки будут действовать уже в этом сезоне. Но мы понимаем, что санкции могут стать ударом по болельщикам. «Водник» решил выйти на более слабую команду и спровоцировал эту ситуацию», – добавил глава ФХМР.

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