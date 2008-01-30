Британский журнал спортивной медицины: почти половина участников ЧМ-2011 по легкой атлетике использовали допинг

Британский журнал спортивной медицины опубликовал результаты исследования на тему распространенности допинга в спорте.

Ученые выбрали для исследования два крупных турнира, которые прошли в 2011 году – чемпионат мира по легкой атлетике в Тэгу и Панарабские игры-2011.

Всего было опрошено 2167 спортсменов. Результаты показали, что оценочная распространенность использования допинга составила 43,6 процента для спортсменов, выступавших в Тэгу-2011. Для Панарабских игр эта цифра составила 57,1 процента. Об употреблении различных добавок сообщили 70,1 процента участников Игр.

Исследование было проведено по заказу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и завершено в августе 2017 года. Публикация данных была отложена из-за переговоров WADA и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Работа велась представителями европейских университетов, а также учеными из Гарварда.

«Мы были шокированы результатами. Это бомба для спортивного мира. Просто неслыханно, что спортсмены в таком количестве мошенничают», – заявил представитель Университета Северного Колорадо Джей Шаффер, который также работал над данным проектом.