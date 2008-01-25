Елена Исинбаева: «Санкции по отношению к нашим спортсменам несправедливы, но остается только принять это, стиснув зубы»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом прокомментировала ситуацию вокруг недопуска лидеров сборных России до Пхенчхана-2018.

«Знаю, все спортсмены раздражены и деморализованы, болельщики в замешательстве, у всех нервы на пределе, от неправильных решений и ошибок рукой подать.

Я скажу то, что вас удивит, но по сути ничего нового не произошло... Отстранение ведущих спортсменов России от участия в Играх, конечно, шокирует, особенно безосновательные отстранения, на наш взгляд, но...

Но поскольку официальных объяснений со стороны пока нет, и списки, которые мы получили, это только предварительное решение независимой комиссии , а не самого комитета, нам остается только принимать те санкции, условия и критерии для участия наших атлетов в Олимпиаде, которые выдвинуты на сегодняшний день.

Я не защищаю МОК и их решения, я просто надеюсь на то, что комитет основывается на подтвержденных фактах, вынося подобные решения.

Возможно, мы с вами много не знаем и никогда не узнаем реальные мотивы отстранения тех или иных спортсменов, но сейчас главное не смотреть назад, а идти всем вместе вперед!

Тех, кому посчастливилось получить приглашение, и кто будет иметь возможность выступать на Олимпиаде, мы обязаны поддержать по максимуму. Именно они – наша надежда на разрешение сложившейся допинговый проблемы.

Так давайте не будем забывать об этом, о главной цели. Да, правила, критерии, санкции жестки и несправедливы по отношению к нашей стране, нашим чистым спортсменам, но все что нам остается – это принять их, следовать им или цивилизовано защищаться в судах.

Давайте не будем искать лазейки в критериях выдвинутыми МОК по возвращению ОКР членства, давайте не будем провоцировать наших атлетов на неправильные поступки и высказывания.

А давайте, взявшись за руки, стиснув зубы, пройдем эти испытания, и все вместе возрадуемся 25 февраля 2018 года во время закрытия Олимпиады окончанию этой допинговой эпопеи», – написала Исинбаева.

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