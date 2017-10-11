Всемирная ассоциация олимпийцев предложила чипировать спортсменов, как собак, чтобы отслеживать допинг

Президент Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) Майк Миллер предложил чипировать спортсменов, чтобы отслеживать применение запрещенных препаратов.

«Некоторые говорят, что с людьми такого делать нельзя. Но ведь мы, нация любителей собак, готовы чипировать своих любимцев, что, судя по всему, им совсем не вредит. Так почему бы нам не чипировать себя?

Для того, чтобы побороть допинг, нам необходимо будет чипировать спортсменов, когда будут разработаны соответствующие технологии.

Нарушение личного пространства? Ну, спорт – это общественный клуб, поэтому люди не должны в него вступать, если не хотят следовать его правилам», – рассказал Миллер.