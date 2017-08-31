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    Вятчанин получил разрешение выступать за США

    Теги Аркадий Вятчанин сборная США FINA

    Пловец Аркадий Вятчанин сообщил о том, что Международная федерация плавания (FINA) разрешила ему представлять США на международных соревнованиях.

    «Я наконец-то получил от FINA разрешение выступать за США на международном уровне. Несмотря на то, что я ожидал, что это произойдет без проблем, у меня остался неприятный осадок.

    Если бы мне было позволено представлять Сербию, это могло бы способствовать развитию плавания на Балканах, где национальные федерации не обладают большими финансовыми возможностями и не имеют большого влияния на решения FINA», – сказал Вятчанин.

    Напомним, в 2013 году после конфликта с Всероссийской федерацией плавания (ВФП) Вятчанин сообщил, что будет выступать за Сербию. Пловец получил гражданство, но так и не смог выступить на международных соревнованиях за новую страну.

    Позже стало известно, что пловец получил гражданство США.

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