НФЛ. 16-я неделя. «Филадельфия» сыграла с «Джайентс»
В НФЛ началась 16-я игровая неделя.
НФЛ
16-я неделя
23 декабря
Филадельфия (6-9) – Джайентс (10-5) – 24:19 (14:3, 7:10, 0:3, 3:3)
24 декабря
Грин-Бэй (8-6) – Миннесота (7-7) – 21.00
Джексонвиль (2-12) – Теннесси (8-6) – 21.00
Нью-Ингленд (12-2) – Джетс (4-10) – 21.00
Кливленд (0-14) – Сан-Диего (5-9) – 21.00
Чикаго (3-11) – Вашингтон (7-6-1) – 21.00
Каролина (6-8) – Атланта (9-5) – 21.00
Баффало (7-7) – Майами (9-5) – 21.00
25 декабря
Окленд (11-3) – Индианаполис (7-7) – 00.05
Лос-Анджелес (4-10) – Сан-Франциско (1-13) – 00.25
Сиэтл (9-4-1) – Аризона (5-8-1) – 00.25
Нью-Орлеан (6-8) – Тампа-Бэй (8-6) – 00.25
Хьюстон (8-6) – Цинциннати (5-8-1) – 04.25
26 декабря
Питтсбург (9-5) – Балтимор (8-6) – 00.30
Канзас-Сити (10-4) – Денвер (8-6) – 04.30
27 декабря
Даллас (12-2) – Детройт (9-5) – 04.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Американская конференция
Восточный дивизион
1. Нью-Ингленд 12-2 (+132)
2. Майами – 9-5 (+1)
3. Баффало – 7-7 (+4)
4. Джетс – 4-10 (-116)
Северный дивизион
1. Питтсбург – 9-5 (+65)
2. Балтимор – 8-6 (+43)
3. Цинциннати – 5-8-1 (-5)
4. Кливленд – 0-14 (-188)
Южный дивизион
1. Теннесси – 8-6 (+17)
2. Хьюстон – 8-6 (-44)
3. Индианаполис – 7-7 (+23)
4. Джексонвиль – 2-12 (-99)
Западный дивизион
1. Окленд – 11-3 (+41)
2. Канзас-Сити – 10-4 (+45)
3. Денвер – 8-6 (+41)
4. Сан-Диего – 5-9 (0)
Национальная конференция
Восточный дивизион
1. Даллас – 12-2 (+108)
2. Джайентс – 10-5 (+17)
3. Вашингтон – 7-6-1 (+2)
4. Филадельфия – 6-9 (+22)
Северный дивизион
1. Детройт – 9-5 (+16)
2. Грин-Бэй – 8-6 (+24)
3. Миннесота – 7-7 (+5)
4. Чикаго – 3-11 (-72)
Южный дивизион
1. Атланта – 9-5 (+111)
2. Тампа-Бэй – 8-6 (-9)
3. Нью-Орлеан – 6-8 (+14)
4. Каролина – 6-8 (-15)
Западный дивизион
1. Сиэтл – 9-4-1 (+63)
2. Аризона – 5-8-1 (+15)
3. Лос-Анджелес – 4-10 (-131)
4. Сан-Франциско – 1-13 (-170)
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