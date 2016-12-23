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    НФЛ. 16-я неделя. «Филадельфия» сыграла с «Джайентс»

    Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джексонвиль Теннесси Денвер Канзас-Сити Окленд Сан-Диего Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс

    В НФЛ началась 16-я игровая неделя.

    НФЛ

    16-я неделя

    23 декабря

    Филадельфия (6-9) – Джайентс (10-5) – 24:19 (14:3, 7:10, 0:3, 3:3)

    24 декабря

    Грин-Бэй (8-6) – Миннесота (7-7) – 21.00

    Джексонвиль (2-12) – Теннесси (8-6) – 21.00

    Нью-Ингленд (12-2) – Джетс (4-10) – 21.00

    Кливленд (0-14) – Сан-Диего (5-9) – 21.00

    Чикаго (3-11) – Вашингтон (7-6-1) – 21.00

    Каролина (6-8) – Атланта (9-5) – 21.00

    Баффало (7-7) – Майами (9-5) – 21.00

    25 декабря

    Окленд (11-3) – Индианаполис (7-7) – 00.05

    Лос-Анджелес (4-10) – Сан-Франциско (1-13) – 00.25

    Сиэтл (9-4-1) – Аризона (5-8-1) – 00.25

    Нью-Орлеан (6-8) – Тампа-Бэй (8-6) – 00.25

    Хьюстон (8-6) – Цинциннати (5-8-1) – 04.25

    26 декабря

    Питтсбург (9-5) – Балтимор (8-6) – 00.30

    Канзас-Сити (10-4) – Денвер (8-6) – 04.30

    27 декабря

    Даллас (12-2) – Детройт (9-5) – 04.30

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Американская конференция

    Восточный дивизион

    1. Нью-Ингленд 12-2 (+132)
    2. Майами – 9-5 (+1)
    3. Баффало – 7-7 (+4)
    4. Джетс – 4-10 (-116)

    Северный дивизион

    1. Питтсбург – 9-5 (+65)
    2. Балтимор – 8-6 (+43)
    3. Цинциннати – 5-8-1 (-5)
    4. Кливленд – 0-14 (-188)

    Южный дивизион

    1. Теннесси – 8-6 (+17)
    2. Хьюстон – 8-6 (-44)
    3. Индианаполис – 7-7 (+23)
    4. Джексонвиль – 2-12 (-99)

    Западный дивизион

    1. Окленд – 11-3 (+41)
    2. Канзас-Сити – 10-4 (+45)
    3. Денвер – 8-6 (+41)
    4. Сан-Диего – 5-9 (0)

    Национальная конференция

    Восточный дивизион

    1. Даллас – 12-2 (+108)
    2. Джайентс – 10-5 (+17)
    3. Вашингтон – 7-6-1 (+2)
    4. Филадельфия – 6-9 (+22)

    Северный дивизион

    1. Детройт – 9-5 (+16)
    2. Грин-Бэй – 8-6 (+24)
    3. Миннесота – 7-7 (+5)
    4. Чикаго – 3-11 (-72)

    Южный дивизион

    1. Атланта – 9-5 (+111)
    2. Тампа-Бэй – 8-6 (-9)
    3. Нью-Орлеан – 6-8 (+14)
    4. Каролина – 6-8 (-15)

    Западный дивизион

    1. Сиэтл – 9-4-1 (+63)
    2. Аризона – 5-8-1 (+15)
    3. Лос-Анджелес – 4-10 (-131)
    4. Сан-Франциско – 1-13 (-170)

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