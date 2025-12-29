Картавый Ник отказался от предложения Егорова стать тренером «Броуков»: «Мне пока совершенно не хочется работать в медиафутболе»
Никита Ковальчук: мне пока совершенно не хочется работать в медиафутболе.
Футбольный тренер и блогер Никита Ковальчук высказался о предложении президента «БроукБойз» возглавить команду.
Дмитрий Егоров: «Я предлагал Картавому Нику стать тренером «Броуков». Приехать в Россию и, будучи амбассадором BetBoom, возглавить команду. Примерно месяца полтора назад».
Никита Ковальчук: «Егоров очень активно мне писал. Я ответил: «Большое спасибо за предложение, но нет. Мне медиафутбол неинтересен». Понятно, что по баблу и по всему это выгоднее, но мне пока совершенно не хочется работать в медиафутболе. Я не вижу в этом смысла».
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Картавого Ника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости