Картавый Ник отказался от предложения Егорова стать тренером «Броуков»: «Мне пока совершенно не хочется работать в медиафутболе»

Никита Ковальчук: мне пока совершенно не хочется работать в медиафутболе.

Футбольный тренер и блогер Никита Ковальчук высказался о предложении президента «БроукБойз » возглавить команду.

Дмитрий Егоров: «Я предлагал Картавому Нику стать тренером «Броуков». Приехать в Россию и, будучи амбассадором BetBoom, возглавить команду. Примерно месяца полтора назад».

Никита Ковальчук: «Егоров очень активно мне писал. Я ответил: «Большое спасибо за предложение, но нет. Мне медиафутбол неинтересен». Понятно, что по баблу и по всему это выгоднее, но мне пока совершенно не хочется работать в медиафутболе. Я не вижу в этом смысла».