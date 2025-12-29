Дмитрий Егоров: «Медиафутбол, фиферы, блогеры, Германы, Егоровы, даже Азаматы с Бастами – это все деньги букмекеров. Не врите себе»

Дмитрий Егоров: медиафутбол и все эти блогеры с чистыми лицами – это ставки.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о возможном появлении ставок в WINLINE Медиалиге.

«Медиафутбол и все эти блогеры с чистыми лицами – это ставки. Уже 10 лет почти все – ставки и букмекеры.

Это и есть медиафутбол. Все, что здесь есть, – это деньги букмекеров. Все! Фиферы, блогеры, МКС, профики, МФЛ, Сибсканы, Германы, Егоровы, Райзены, даже Азаматы с Бастами – это все ставки и деньги букмекеров.

РПЛ, ФНЛ, национальная сборная, коммент шоу, братья (шоу «Это футбол, брат!» и «Это медиафутбол, бро!» – Спортс’’), Смоловы – ставки, все ставки. Не надо отказываться. Спорт – это ставки. Не врите себе!» – написал президент «БроукБойз».