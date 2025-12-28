Дмитрий Кузнецов: «Броуки» вычли из моей зарплаты за последний месяц деньги за 5 дней»

Кузнецов: «Броуки» вычли из моей зарплаты за последний месяц деньги за 5 дней.

Бывший главный тренер «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов рассказал об уходе из команды.

60-летний специалист покинул клуб в конце сентября, проработав в нем два с половиной месяца.

«Я расскажу одну историю, а вы сами решайте [можно ли называть Райзена и Егорова добросовестными работодателями].

Когда я ушел из «БроукБойз», я не попросил ни копейки. Из зарплаты за последний месяц у меня вычли деньги за 5 дней. Хотя контракт был на год.

Мне в «Броуках» поставили ультиматум. Или я делаю все так, как они мне говорят, или все», – сказал Кузнецов.