Егоров о медиафутболе: «Потенциально он намного привлекательнее киберспорта как продукт. Но мы сами себя убиваем»

Дмитрий Егоров: медиафутбол потенциально намного привлекательнее киберспорта.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о состоянии медиафутбола.

«Медиафутбол потенциально намного привлекательнее киберспорта как продукт. Но мы сами себя убиваем.

Запрет перехода к ставкам, запреты на рестриминг, унылые персонажи на позициях нанятых организаторами шоуменов и шоураннеров, постоянное и отвратительное морализаторство, антимедийные заходы клубов – все это ведет к вырождению успешнейшей среды.

Вырождение в чем? В том, что клубы сейчас заявляют, что не хотят снимать контент про свои команды и про футбол напрямую. Рано все сдались. Очень рано. Еще все не поздно изменить. Потом будет уже поздно даже жалеть

Давайте играть друг с другом, ссориться друг с другом, конкурировать, подогревать интерес, стримить, записывать контент, чтобы люди следили, ставили и получали удовольствие», – написал президент «Броуков».