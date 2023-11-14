Обольский о 3-м дивизионе Испании: «Есть команды, которые могут на равных играть с клубами РПЛ»
Николай Обольский сравнил 3-ю лигу Испании с РПЛ.
– Давай сравним третий дивизион Испании с нашим футболом. Это уровень ФНЛ?
– Есть команды, которые могут играть на равных с командами из РПЛ. Это мое мнение, которое мы никогда не проверим.
– «Ибица» бы играла в РПЛ?
– Да. Почему нет?
– Какое место заняла бы по итогам чемпионата?
– Боролись бы за сохранение прописки, но играли бы спокойно со многими командами, – сказал форвард «Ибицы».
В 2020 году Обольский выступал за медиафутбольный клуб «Рома», в составе которого выиграл Московский Кубок Селебрити.
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