Обольский о 3-м дивизионе Испании: «Есть команды, которые могут на равных играть с клубами РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Д3 Испания Николай Обольский Ибица Медиафутбол

Николай Обольский сравнил 3-ю лигу Испании с РПЛ.

– Давай сравним третий дивизион Испании с нашим футболом. Это уровень ФНЛ?

– Есть команды, которые могут играть на равных с командами из РПЛ. Это мое мнение, которое мы никогда не проверим.

«Ибица» бы играла в РПЛ?

– Да. Почему нет?

– Какое место заняла бы по итогам чемпионата?

– Боролись бы за сохранение прописки, но играли бы спокойно со многими командами, – сказал форвард «Ибицы».

В 2020 году Обольский выступал за медиафутбольный клуб «Рома», в составе которого выиграл Московский Кубок Селебрити.

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17 комментариев

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sebastian1410
Если Обольский играет в такой сильной лиге как Д3 Испании, то почему он не смог пробиться в основу клуба слабой РПЛ?
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Доктор Верховцев
В РПЛ есть команды, которые могут играть на равных с клубами АПЛ. В АПЛ есть команды, которые могут играть на равных с клубами ФНЛ, в ФНЛ есть команды, которые могут играть на равных с клубами НХЛ, в НХЛ есть команды, которые могут играть на равных с клубами НБА...
+9
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deadjoker
На Ибице еще в футбол играют. Там всех за допинг примут же :))
+6
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Великий Алонсо
Обольский это полено, которое максимум бы играло в середняке ФНЛ
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Фан Рубина
Могут играть на равных - есть такое. А вот о том, что только во время предсезонки - это он сознательно опустил. Сколько громких побед клубов низших дивизионов бывает во время предсезонок - не сосчитать. Начинается сезон и всё встаёт на свои места.
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Дмитрий Кирпиченков
Всяк кулик своё болото хвалит
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Влад Белянский
Давай их сюда
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Cearvm
Это уже преувеличение. В Сегунде много таких команд, но в третьих дивизионах Испании, если не считать Кастилью и Барсу Б, это разве что Малага и Депортиво в ранге явных аутсайдеров РПЛ. Та же Ибица могла сыграть, но шла бы на 15-20 поражений минимум.
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bevooch
Ответ Eugene88
А он откуда знает?)) поиграл в рпл-то хоть?
Да. 16 появлений на поле в РПЛ. Достаточно просто открыть его статистику.
+3
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Eugene88
А он откуда знает?)) поиграл в рпл-то хоть?
+2
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Mifsud's Drugstore
Он всё ещё в Испании? Офигеть, удачи ему)
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zho3716
НУ ну..)
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ZarvuR2020
Ответ sebastian1410
Если Обольский играет в такой сильной лиге как Д3 Испании, то почему он не смог пробиться в основу клуба слабой РПЛ?
В первом сезоне МКС ух как блогеров разрывал
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deadjoker
Ответ bevooch
В Питере не принимают же. (достаточно погуглить статистику на Ибице и в Питере)
А статистика на душу населения или валовая? В Питере так-то населения существенно побольше :)
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