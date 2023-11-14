Обольский о 3-м дивизионе Испании: «Есть команды, которые могут на равных играть с клубами РПЛ»

Николай Обольский сравнил 3-ю лигу Испании с РПЛ.

– Давай сравним третий дивизион Испании с нашим футболом. Это уровень ФНЛ?

– Есть команды, которые могут играть на равных с командами из РПЛ. Это мое мнение, которое мы никогда не проверим.

– «Ибица» бы играла в РПЛ?

– Да. Почему нет?

– Какое место заняла бы по итогам чемпионата?

– Боролись бы за сохранение прописки, но играли бы спокойно со многими командами, – сказал форвард «Ибицы».

В 2020 году Обольский выступал за медиафутбольный клуб «Рома», в составе которого выиграл Московский Кубок Селебрити.