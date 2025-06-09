вчера, 11:29 1 мин. PensBurgh 2019Александр БалабановАвтор850 подписатьсяКомментарии форума "PensBurgh" за 2019 год
Но безусловно Макканна со следующего года ( если уже не в этом ) надо будет наигрывать
в центре ... Он на данный момент выглядит как реальное будущее команды.
век элитного топ спортсмена - 15 лет, абсолютного большинства же 5-10 лет.
следовательно, лузерами ни разу за карьеру не взявшими КС, будет никак не менее 60-70 процентов хокков НХЛ, в том числе топов, - это физически невозможно, чистая математика.
взять КС - это уже лотерея , казино.
Хосса охотился за Кубком, прыгал по контендерам , в итоге удачно срослось с Чикаго .
Игинла охотился -неудачно. Торнтон, Карлссон охотятся - пока неудачно.Таварес начал охотится, - посмотрим что выйдет.
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В атаке ... В обороне он все еще играет слабо.
И Драйз в партнерах у него ... Уже отличный игрок.