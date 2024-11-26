«Сульшер – golden substitute. 5 минут, два гола». Ротенберг и Кузнецов в шоу «Салавата»

Истории про шлем, «птичку» и футбол.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг и нападающий Евгений Кузнецов побывали на клубном шоу «Салавата Юлаева» .

В роли ведущих выступили хоккеисты «Салавата» Григорий Панин и Саша Хмелевски. Они сидели за столом и задавали соперникам гостям вопросы. Вокруг – зрители. Это важная часть шоу, потому что иногда вопросы и дополнения приходят оттуда. Сейчас идет второй сезон шоу – выпуск с Ротенбергом и Кузнецовым стал третьим. Он записывался перед ноябрьской игрой «Салавата» и СКА (4:2) в Уфе.

Многое Ротенберг и Кузнецов уже рассказывали ранее, но вскрылись и новые детали. Ниже – главное, что мы узнали из 30-минутного выпуска.

История «птички» – еще раз от Кузнецова

Хмелевски : Кузя, а ты знаешь, что это значит на английском? (Показали плакат на трибуне Give ‘em the bird).

Кузнецов : Дай птицу!

Хмелевски : Ну чуть по-другому…

Кузнецов : Это Радул сделал первый раз, когда в Уфе играл. Такое празднование было в компьютерной фифе. Играли за день до матча, прикалывались – ну и я подумал, что если завтра забью, так же сделаю. Забил – руками замахал, ааааа. Всем понравилось, написали. Сейчас делаю, но не всегда. Если ведем 3:0, пацаны стараются, четвертый забил – а я тут летаю мимо лавочки. Уважение вроде... Если большой гол, другое дело.

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Какой тест «Салават» предложил Ротенбергу на следующий сезон?

Кузнецов : У нас в «городке» [одно из самых тяжелых испытаний для хоккеистов на сборах] никто не плачет. Тренировка тяжелая, но всем в кайф – ты понимаешь, что это поможет. Это не такой тупой городок, как ты делал 20 лет назад, – 15 станций. Музычка играет, шесть станций. Сделал – отдыхаешь, сделал – отдыхаешь.

Ротенберг : По сменам – 40 секунд.

Панин : А вы знаете наш тест в Салавате? 12 минут на эйрбайке – 12 км нужно проехать за 12 минут. Есть тест Купера (что это ), есть другие тесты, связанные с бегом на льду. Хафика [Динара Хафизуллина] час откачивали после эйрбайка – белый слезал с них.

Кузнецов : Я никогда не понимал эти тесты...

Ротенберг : Хафик же проходил у Знарка – 8 по 400, 400 по 8.

Кузнецов : 400 по 8? (смеется) После такого теста только пшеничный смузи.

Панин : Я вам наметку дал, если хотите на будущий год проверить характер команды.

Кузнецов : Смысл этого теста?

Ротенберг : Хороший тест... Виктор Николаевич [Козлов], знаешь, откуда этот тест подсмотрел?

Панин : Мы этот тест делали, когда нас еще финн [Томи] Лямся тренировал.

Ротенберг : Похоже, на финскую [модель], да.

Кузнецов : Кровь взяли, мочу взяли – вот это тесты! Биохимию проверили.

Панин : Вдруг ты еще на следующий год в тренерский штаб СКА попадешь...

Кузнецов: Я поиграть еще хочу.

Ротенберг : У нас часть игроков делает тест Купера, часть – на велосипеде. У нас обычный [велосипед], не эйрбайк: без рук, ускорение.

Откуда у Ротенберга ретрошлем Jofa? Оказывается, их два!

Панин : Когда был прощальный матч Евгения Кетова, вы вышли в [синем] раритетном шлеме Jofa. Откуда он у вас?

Ротенберг : Я стараюсь коллекционировать – у меня старые краги, старые клюшки, еще деревянными играл. Тяжелые такие. А шлем – великие ассоциации с Гретцки, Курри, наши звезды – Михайлов, Петров, Харламов. Я этот шлем нашел через знакомых. Конечно, когда я сам играл, в этих шлемах уже не выходили на лед.

Кузнецов : А еще же белый такой есть? Я примерял такой...

Ротенберг : Да, на самом деле тяжело найти такие шлема – в продаже, если поискать, их нету.

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Лакросс – понт или стиль?

Панин : У вас на тренировке лакросс-гол в 50 тысяч рублей оценивается. Было такое?

Ротенберг : Ну, мы же шутили... [Матвей] Мичков вон в «Филадельфии» пытается лакросс забить. 10 попыток уже было – тренеру не понравилось.

Кузнецов : В некоторых клубах, если попробуешь так сделать, больше не выйдешь. Еще и соперник будет тыкать – ты чего? Так нежелательно. Я, когда в «Рейнджерс» пробовал так делать, мне культурно намекнули – не надо. Даже если забьешь – не спровоцируешь соперника на драки.

Ротенберг : В нашей команде? Если ты забьешь, то какие вопросы. Сейчас сложнее забивать такие голы – и вратари, и защитники готовы. Но пижонство и понты в хоккее недопустимы.

Что ощущает Кузнецов, когда исполняет традиционный буллит

Панин : Ты где-то рассказывал, почему и вратаря это бесит, и соперника.

Кузнецов: Да всех бесит. Я кайфую, когда еду. Если не пройдет, тогда скажут: «Ты чего, блин». По началу так и говорили. Но я до автоматизма довел.

Панин : Ты в этот момент вратарю в глаза смотришь? Смотришь, на что он реагирует? На тебя он смотрит, в глаза или на шайбу?

Кузнецов : Я сначала в глаза просто смотрю – поржать на него. Потом в другое место смотрю – в глаза не смотрю.

Панин : Ты же бил уже кому-то буллит такой – кто-то у тебя его поймал.

Кузнецов : Поймал два подряд.

Ротенберг : Попов [Денис].

Кузнецов : Ну что, молодец пацан. Да, поймал. Он поймал сам, молодец (смеется).

Хмелевски : Я думал, что он [Кузнецов] всегда забивает только так. Самое смешное: трибуны все знают, мы все знаем. В блин бросает – каждый раз заходит.

Ротенберг: Это как у Овечкина – все знают, откуда он бросает, как он будет бросать. Он всегда забивает.

Хмелевски : Я смотрел одно видео. Вратарь уже был готов. Он дал ловушку туда [а сам закрыл собой угол] – и все равно [Кузнецов] ему забил.

Кузнецов : Ну да, в этом-то и смысл (смеется).

Панин : Мы вот с Виктор Николаевич [Козлов] рассказывал про Буре, Могильного, Каменского. Говорит, вот это такие уникальные хоккеисты. Кстати, к тебе [Кузнецову] разговор. Они видят те вещи, которые обычный среднестатистический игрок не видит.

Буре выходил один на один и говорил: «Ты что, не видишь, что вратарь на опорной ноге стоит и ему неудобно там? Он начнет перемещаться только туда. Значит, ему нужно бросать не под опорную». Это вот уникальность и эксклюзивность.

Ротенберг : Хоккейный интеллект.

Панин : Да-да-да. Люди видят то, чего основная масса не видит. Поэтому у них такие презентации. Да, Жень?

Ротенберг и футбол: почему так много отсылок, что оттуда берет

Панин : Роман Борисович, откуда у вас такая любовь к футболу?

Ротенберг : У меня младший брат – футболист. И я сам играл в футбол. Я летом в Финляндии играл в футбол, зимой – в хоккей. Сам выбирал команду футбольную, если взяли. Сам пробивался. Мы играли в футбол всегда.

Вопрос из зала : А мы правильно понимаем, что вы смотрите АПЛ и болеете за «Манчестер Юнайтед»?

Ротенберг : За «Зенитом» слежу. Смотрю все матчи «Зенита», когда есть возможность. Потому что это интересно – смотреть, как в России все развивается. Конечно, смотрю разные лиги. Смотрю Испанию, если есть возможность посмотреть «Барселона» – «Реал Мадрид». Мировой футбол. Он стал более агрессивным сейчас – как он вообще развивается. Как и хоккей, да?

Панин : Ваша игра тоже стала более агрессивной, более напористой, да?

Кузнецов: Мне тренер постоянно говорит: «Агрессии больше. Агрессии надо».

Ротенберг : Острота!

Кузнецов : Острота, точно! Перчик-перчик.

Кузнецов [обращается в зал] : Почему про «Манчестер» спросил, интересно?

Ответ из зала : Потому что про Сульшера говорили, про Моуринью. Я вот так вот связал.

Ротенберг : Ну, Сульшер всегда выходил на замену и всегда забивал – golden substitute. Это лучший пример: пять минут играет – два гола забивает.Сульшер всегда выходил на замену и всегда забивал – golden substitute. Это лучший пример: пять минут играет – два гола забивает.

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Панин : Есть такой игрок в команде у вас? Такой, кого вы можете морозить всю игру на лавке, в третьем-четвертом звене. Игра не пошла – бах, он вышел и туда ее!

Ротенберг : Чуйка тренера нужна.Такие примеры есть в хоккее. Я смотрел игру – игрока не помню. Помню, что это был финал чемпионата мира U20. Сборная США. Всю игру один парень сидел на лавке – вообще не играл. Сыграл одну смену и забил гол. Это надо посмотреть. Я случайно тогда включил. Он был 13-м нападающим.

Кузнецов : Мой стиль! Сидишь просто [засыпаешь]. Бац – Женя иди. Женя пора [просыпаешься]!

Хмелевски : По буллитам забивал?

Ротенберг : Нет! В игре. Он вышел в овертайме. В игре вышел – забил победный гол.

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Фото: ХК Салават Юлаев ; телеграм-канал Романа Ротенберга