Великая драма в КХЛ: Кузнецов разнес клюшку, СКА отыграл две шайбы, все решил супергол

Набор шедевров.

По ходу матча «Ак Барса» и СКА (3:2 ОТ) казалось, что главные игры дня шли параллельно. В каждой из них тогда уже забросили по восемь шайб, а матч в Казани результативностью совсем не радовал. Ожидание того стоило: команды выдали великолепные заключительные минуты, где получился закрученный сюжет. Было все: попытка лакросса, камбэк с 0:2 и гол-шедевр.

Звезды СКА снова зажгли: Кузнецов привез первую шайбу, Деанджело подрался и забил

В последние пять минут основного времени уместилось много интересного. Как развивались события:

● За 4:39 до сирены хоккеисты «Ак Барса» убежали 3-в-2. Шайбу получил Егор Коршков, который объехал Егора Заврагина и закатил ее в пустые ворота.

Показательна реакция Евгения Кузнецова, который с размаху вдарил клюшкой по перекладине.

У нападающего игра не задалась – в конце второго периода именно его ошибка привела к первой пропущенной шайбе. СКА играл в большинстве, когда вместо начала атаки Кузнецов выдал слабый пас за спину. Соперник его перехватил и все закончил голом.

● СКА включился за 2:19 до конца основного времени. Четвертую шайбу в КХЛ забросил Энтони Деанджело – классно бросил с кистей. Американец после результативного старта в новой лиге резко сдал – до матча с «Ак Барсом» у него была всего одна передача в шести играх.

Деанджело еще и подрался с Никитой Дыняком во втором периоде. До этого Энтони зачем-то ткнул его клюшкой, сидя на скамейке. За это он получил две минуты – к таким удалениям игроков СКА все уже привыкают. Гол Деанджело в итоге оказался важнее для результата.

В этом же эпизоде частично реабилитировался Евгений Кузнецов, ставший одним из ассистентов Деанджело. Тот тоже прервал неудачную серию – не набирал очки четыре матча подряд.

● За 22 секунды до конца, когда СКА играл уже без вратаря, Михаил Воробьев выиграл вбрасывание. Марат Хайруллин точно бросил – шайба прошла под щитками Тимура Билялова. Любопытно, что за пару секунд до возобновления игры Деанджело предложил Хайруллину поменяться позициями. Кажется, он что-то знал.

В овертайме команды сначала осторожничали, но затем случился яркий эпизод. Дмитрий Яшкин оказался за воротами Егора Заврагина и сделал попытку лакросса. Более того – он несколько секунд успел подумать, держа шайбу на крюке. Забить в итоге не удалось, но эпизод закончился удалением соперника. Это Василий Глотов выбил клюшку у Никиты Лямкина.

СКА выстоял в формате 3-на-4, но до буллитов не дотянули 25 секунд. Кирилл Семенов сотворил что-то в стиле праймового Павла Дацюка, оформив победу хозяев.

СКА не забрасывал с игры больше семи периодов. А куда пропали восемь голов за матч?

Несмотря на яркую концовку, в которой удалось забросить две шайбы в течение двух минут, у СКА остаются проблемы с реализацией. До гола Деанджело питерцы последний раз забрасывали с игры в матче с «Авангардом» (1:2) – Валентин Зыков отличился там на отметке 25:03. Следующей подобной шайбы ждали 152 минуты и 38 секунд – больше семи периодов.

Серия неудач СКА продолжается – у команды всего одна победа в последних семи играх, при этом ни в одной из них она не забрасывала больше двух шайб. А помните матчи с «Витязем» (8:1) и «Куньлунем» (8:0), когда СКА забивал по восемь голов? Еще и пропускали первыми в восьми из девяти последних игр (в Новосибирске не пропустили, но и не забросили сами).

Также одной из главных проблем СКА остаются постоянные удаления. В Казани у клуба набралось 13 минут штрафа. О проблемах с дисциплиной говорил и сам Ротенберг после игры:

«Необязательные удаления. Мы очень много играем в меньшинстве. Много сил тратим. Наш вратарь сражается как лев, но непросто играть в меньшинстве почти весь второй период и овертайм… Надо улучшить дисциплину. Улучшим дисциплину – все будет хорошо».

Впереди у СКА два домашних матча с кризисными «Амуром» и «Торпедо», в которых реально исправить ситуацию. Пора стабильнее набирать очки, ведь «Спартак» уже обогнал в таблице, а сзади поджимает «Динамо».

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Фото: КХЛ /Тухбатов Ильнар