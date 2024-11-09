Ужасный момент в КХЛ: игрок остановил шайбу лицом – зато спас ворота

Все обошлось.

«Северсталь» обыграла «Куньлунь» (4:3). Четыре шайбы на двоих команды забросили уже к 14-й минуте. Интересно, что к концу второго периода в матче установился окончательный счет. «Куньлунь» не сравнял – и «Северсталь» должна поблагодарить одного игрока. Защитник Владимир Грудинин самоотверженно остановил шайбу, которая летела в створ.

Развитие эпизода началось с опасного выхода нападающего «Куньлуня» Спенсера Фу – тот бросил в штангу.

Шайба отскочила прямо на клюшку его партнера Дэниэла О’Ригана, который вроде бы остался перед пустым створом. Тут ситуацию и спас Грудинин: перекрыл большую часть ворот и в итоге остановил шайбу лицом.

Грудинин упал на лед, а судьи остановили игру. Дальше Владимир уехал на скамейку, где пообщался с врачами. Все обошлось без печальных последствий – позже он вернулся на лед и доиграл матч до конца. Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после игры подтвердил, что повреждение есть, но на игре Грудинина оно не скажется.

За 17 игр регулярки-2024/25 у 20-летнего защитника набралось 5 (1+4) очков. Несколько матчей он пропустил из-за травмы. Ценность Грудинина проявляется в другом – среди защитников он один из лучших в команде по показателю полезности (+5). Сравнялся с Марком Барберио, а теперь записал на себя еще и такое важное спасение.

Козырев считает, что именно игра молодого защитника в том эпизоде спасла «Северсталь» от поражения: «Ключевой момент – это сэйв Володи Грудинина, где он шайбу самоотверженно останавливал перед пустыми воротами ».

«Северсталь» одержала седьмую победу подряд.

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Фото: КХЛ /Кузьмин Юрий