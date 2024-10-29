Еще раз: лучшая лига.

Кучеров хлопает. Кучеров улыбается. Василевский улыбается. Пойнт улыбается. Арена увешана плакатами с номером 91. Каждый второй болельщик – не считал, но такое ощущение – на стадионе в джерси с фамилией «Стэмкос».

Так Тампа встретила своего героя, бывшего капитана и, как говорят в одной передаче, носителя победных традиций Стивена Стэмкоса – и это зрелище даже в записи, даже через экран пробивает на слезы и кожные реакции всех возможных видов. Это невозможно тепло, это невозможно трогательно, это запоминается на годы, даже несмотря на то, что такого в НХЛ много.

Например «Тампа» примерно так же встречала Кори Перри, который не был капитаном и вообще провел в команде всего два года (зато что были за годы!). И это тоже было очень трогательно, и это сделало мне осень.

Встреча Стэмкоса, понятно, особеннее и еще ценнее.

И самое интересное в феномене этого мероприятия то, что его – такого ностальгического, теплого и эмоционального – не случилось бы, будь НХЛ про ностальгию, теплоту и эмоции.

НХЛ и про это все тоже, конечно. Но базово – про стремление к победам и заработок на хоккее. Там стремятся побеждать и зарабатывать.

«Тампа» хочет побеждать, поэтому в ее интересах трезво оценивать уровень Стэмкоса. Стивен был спорным активом при 5-на-5 в прошлом сезоне, в этом он уже бесспорно не самый полезный при 5-на-5 игрок. Его объективное место в полноценном контендере – третье звено. Его объективная ценность – примерно 4 миллиона в год.

Примерно столько «Лайтнинг» ему предлагали – и Стэмкос отказался. И правильно сделал. Потому что на левом краю большинства он по-прежнему один из самых опасных игроков лиги, и в этом смысле на него, конечно же, есть спрос – речь, напоминаю, о рынке на 32 богатые команды.

Тридцать две, а не две, как бывает.

И Стэмкос, конечно, хочет побеждать, но он хочет и зарабатывать. Поэтому он отказывается от недостаточно щедрого предложения «Тампы» и едет туда, где платят больше.

Больше платит «Нэшвилл», у которого есть место под потолком, у которого такой состав, что Стэмкос в нем смотрится как Уэйн Гретцки в Ночной хоккейной лиге, и которому очень нужны снайперы ну хоть с каким-то запасом бензина в баке.

У Стивена немного осталось, «Нэшвиллу» каждая капля нужна позарез. Как итог – контракт на 4 года по 8 млн долларов. У Брисбуа от такой переплаты повыпадали бы зубы, но Троц совсем в другом положении.

И вот: если бы Брисбуа и Стэмкос думали бы о ностальгии и эмоциях, то мы получили бы стареющую, увядающую команду, сохранившую всех своих ветеранов, чтобы болельщики мучились, наблюдая за процессом этого полураспада.

Да, мы получили бы второй «Питтсбург».

Говорю безо всякой иронии: я бы с гораздо большим удовольствием смотрел бы на «Пингвинс», по-настоящему цепляющихся за уходящий поезд. 2020 год, Айкел конфликтует с «Баффало» - вы представьте, если бы его поменять на Малкина? Вот это была бы траектория.

И снова без иронии: я бы с большим удовольствием посмотрел, как Сидни Кросби, один из самых сильных хоккеистов в истории, боролся бы сейчас за Кубок Стэнли – например, в составе «Колорадо». «Эвс» такой второй центр сделал бы о-очень верным претендентом даже с учетом вылета Ландескуга и Ничушкина.

Да, может быть, ему не дали бы 8,7 млн, но он, прирожденный чемпион, боролся бы сейчас за кубок – и радовал бы болельщиков «Питтсбурга», приезжая иногда в другой форме.

Как, например, это уже сделал Патрик Кэйн – его феерический визит в Чикаго стал для меня одним из мощнейших впечатлений всей прошлой регулярки.

Кросби свой выбор сделал – не в пользу побед. Его решение невозможно не уважать, но в конечном итоге оно привело к тому, что мы наблюдаем одного из самых актуальных в истории игроков 35+ в составе команды, падающей на самое дно. На самое-самое дно.

Зато «Тампа» без Стэмкоса побьется (ну, может быть) за кубок, а «Нэшвилл» со Стэмкосом – за зону плей-офф. И мы уже получили концентрированную дозу ностальгии, которая с нами навсегда.

Они хотят побед и денег – и поэтому дарят ярчайшие эмоции. Идеально.

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Фото: Gettyimages.ru /Mike Carlson, Claus Andersen