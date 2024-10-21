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Важное в КХЛ за неделю: реакция Разина, провал звезды «Амура» и опасный лес Ротенберга

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Главные события.

Седьмая неделя регулярки-2024/25 завершена. Герои, яркие моменты и неожиданные провалы – все это по матчам КХЛ вы всегда найдете в нашем традиционном материале. Оставляйте комментарии и дополняйте наши впечатления. Напоминаем: почти во всех рубриках только авторское наполнение, поэтому с мнением всегда можно поспорить (конечно, с аргументами).

Лучшие клубы: «Северсталь» провела успешный выезд, СКА забрал два овертайма

«Северсталь» – единственная команда, которая провела 3 матча и забрала победу в каждом из них. В гостевых матчах обыграны Адмирал» (6:5), «Амур» (2:1) и «Сибирь» (4:2). Отличный результат на выезде поднял «Северсталь» на четвертое место Запада (22 очка).

«Динамо», «Сочи» и СКА также показали стопроцентный результат, выиграв по два матча. Команда Алексея Кудашова обыграла «Спартак» (5:0) и «Торпедо» (3:2 Б). «Сочи» ушел с последнего места Запада, победив «Куньлунь» (4:0) и ЦСКА (4:3 Б). СКА справился с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) и тем же ЦСКА (5:4 ОТ).

Еще шесть клубов набрали по 4 очка в трех матчах. Вот их полный список: «Трактор», «Спартак», «Витязь», «Локомотив», минское «Динамо» и «Лада».

Худшие клубы: «Амур» забил 8 голов, но не заработал ни одного очка

● «Амур» во всех трех матчах недели навязывал борьбу, но по итогу проигрывал. Случились поражения «Ладе» (3:5), «Северстали» (1:2) и «Спартаку» (4:5).

● «Куньлунь» за два матча забросил одну шайбу, а пропустил при этом сразу 9. Команда Михаила Кравца без шансов проиграла «Локомотиву» (1:5) и «Сочи» (0:4).

● «Барыс» по-прежнему сохраняет статус худшей команды лиги, набрав 7 очков в 17 играх. Затеянная перестройка в клубе никак не помогает. На неделе «Барыс» проиграл «Салавату» (2:3) и «Локомотиву» (1:3).

Топ-5 звезд: лидер «Спартака» реабилитировался за провал, а нападающий «Адмирала» дебютировал с дублем

1. Павел Порядин, «Спартак». 14 октября «Спартак» без шансов слетел «Динамо» (0:5). Порядин собрал в той игре 8 минут штрафа, а «Динамо» даже включило его в список претендентов на лучшего игрока матча. Порядин ответил на это преображением в следующих играх. Он набрал по 3 очка в играх с «Авангардом» (6:5, 1+2) и «Амуром» (5:4. 2+1). Идеальный ответ на критику.

2. Максим Моторыгин, «Динамо». У 21-летнего парня нет других вариантов: надо закрепляться в основе и больше это место не отдавать. Пока получается – были успешные матчи со «Спартаком» (5:0) и «Торпедо» (3:2 Б). Его конкурент Хантер Миска вернулся в заявку, но игровых шансов больше не получает. Моторыгин же наконец-то показывает тот уровень, которого от него ждут.

3. Артур Тянулин, «Сочи». Этому игроку будто бы наплевать на турнирное положение команды. Он попадает в протокол абсолютно в любых встречах. Всего за 13 матчей в сезоне Тянулин выбил уже 15 (5+10) очков. Результативная серия Артура продолжается 9 встреч. На неделе он поучаствовал в победных встречах против «Куньлуня» (4:0, 1+0) и ЦСКА (4:3 Б, 0+1).

4. Максим Дорожко, «Витязь». Сыграл в двух из трех матчей команды на прошедшей неделе. Удивительно, но именно без него «Витязь» проиграл «Автомобилисту» (1:3). Сам Дорожко пропустил в играх с «Локомотивом» (2:1) и «Металлургом» (2:0) всего одну шайбу. В сумме за них у Максима набралось 77 сэйвов. Вот так Дорожко остановил двух финалистов сезона-2023/24.

5. Вячеслав Основин, «Адмирал». В августе Основин подписал контракт после просмотра, но из-за травмы не играл за клуб до встречи с «Ладой» (5:3). Там 30-летний нападающий провел на льду 11:19 и сразу оформил дубль. Партнеры ожидаемо признали его лучшим игроком матча: «Сегодня первый матч вышел, достал яйца и забил две». «Адмирал» удивляет по сезону все больше.

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Яркий матч: «Нефтехимик» отыгрался с 1:4 против «Торпедо»

«Торпедо» набирает очки в девяти матчах подряд, но три последние встречи уходили за пределы основного времени (1 победа, 2 поражения). В игре с «Нефтехимиком» (5:4 ОТ) нижегородцы победили с помощью шайбы Дмитрия Кагарлицкого, хотя явно могли завершить все намного раньше. До 53-й минуты «Торпедо» выигрывало с разницей в три шайбы. Потом случился камбэк.

Гол: игрок «Трактора» дважды попал по шайбе в воздухе

Бадди Робинсон оформил необычное результативное действие во встрече с «Ак Барсом» (3:1). Одним движением он обработал шайбу на лету, когда она опускалась на лед. Следующим – пульнул мимо голкипера «Ак Барса». Потом Робинсон удивлялся: «Хорошо, что в этом моменте не было высоко поднятой клюшки, и это был чистый гол, который помог нашей команде».

Провал: Александр Хохлачев отправлен в запас «Амура»

Статистика Хохлачева на старте регулярки-2024/25 совсем не впечатляет: 14 матчей, 2 (1+1) очка, «-3» в полезности. На нее явно обратил внимание и тренер «Амура» Андрей Мартемьянов. Хохлачев сыграл против «Лады» (3:5), но две следующие встречи пропустил. Артур Хайруллин утверждает, что он может покинуть команду. Зарплата Александра в «Амуре» – 75 млн рублей.

Серия: 8 лет «Сочи» не выигрывал у ЦСКА

ЦСКА проиграл «Сочи» (3:4 Б) на домашней арене. В этом матче случился страшный момент с участием защитника «Сочи» Данилы Мокрушева (успокаиваем – все обошлось). Дубль Виталия Абрамова спас ЦСКА от поражения в основное время, но в серии буллитов «Сочи» победу не упустил. Серия поражений клуба в играх с ЦСКА длилась с 2016 года и составила 25 матчей.

Цитата: «Крались, крались – и обосрались»

«Металлург» проиграл «Витязю» (0:2), хотя доминировал по статистике и имел возможности сравнять счет. Тренер «Магнитки» Андрей Разин громко отреагировал на такой исход. Интересно, что теперь его команда проигрывает и побеждает строго через матч. Зато «Витязь» выиграл четыре из последних пяти встреч. Нападающий Дерек Барак (11 голов) – главный снайпер КХЛ.

Ротенберг недели: Аршавин – пример, СКА – цари овертаймов

СКА обыграл «Нефтехимик» (3:2 ОТ) и ЦСКА (5:4 ОТ). Исключая первый матч сезона (4:5 ОТ с «Металлургом»), СКА всегда выигрывает овертаймы. Поэтому Ротенберг сравнил команду с царями в ответе на вопрос, где подразумевались короли овертаймов (в России-то королей не было). Тогда же он рассказал, что СКА берет пример с Аршавина и его покера на «Энфилде».

Его главные слова на неделе неожиданно связаны с лесом: «В принципе так каждая игра: мы собираемся группой мужиков – у нас суровые мужики в команде, мы этому очень благодарны – и вот у нас перед каждой игрой как поход в лес. А в лесу может все что угодно произойти.

Не имеет значения, с кем мы играем, если честно, мы всегда готовимся в этот поход, идем в лес, мужественно. И понимаем, что где-то, может быть, волки, медведи и так далее».

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; Edgar Breshchanov/Global Look Press

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