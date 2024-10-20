Страшное в КХЛ: игрок получил лезвием конька по лицу и потерял зубы

Все могло быть серьезнее.

На воскресный день в КХЛ назначили всего один матч – ЦСКА в Москве играл с «Сочи» (3:4 Б). Событий там было предостаточно: тут и красивые шайбы от гостей, и камбэк на последних секундах в исполнении ЦСКА, и первая с января 2016 года победа «Сочи» над ЦСКА.

Вот только не все важные моменты связаны с голами, передачами и спасениями вратарей.

В третьем периоде матча произошел несчастный случай. Защитнику «Сочи» Данилу Мокрушеву серьезно досталось. Нападающий хозяев Виталий Абрамов тянулся за шайбой, пытавшись сыграть на добивании. В падении он попал коньком по лицу Мокрушеву.

Интересно, что в том же эпизоде шайба попала в лицо другому хоккеисту «Сочи» Денису Венгрыжановскому. Изначально на пострадавшего Мокрушева почти никто не обратил внимание. В итоге именно с ним все оказалось серьезнее.

Момент выглядит страшно даже на скриншоте.

Данил сразу отправился в раздевалку в сопровождении врачей и партнеров по команде.

Новости о состоянии Мокрушева появились еще до завершения матча. Пока команды бросали буллиты, Данил находился в раздевалке – ему оказывали медицинскую помощь. Официальные соцсети «Сочи» даже разместили фото Мокрушева, на котором он показывает большой палец. Ко рту приложен лед, на джерси – пятна крови.

После игры команда вручила Мокрушеву символическую награду в виде цепи – партнеры признали его лучшим игроком матча. На фото Данил снова излучает оптимизм.

И хорошо, что обошлось только парой выбитых зубов.

О самочувствии Мокрушева рассказал и главный тренер «Сочи» Сергей Зубов: «Он потерял пару зубов, ему наложили швы. Это хоккей. Мы рады, что с ним все не так серьезно. Быстро его поправим».

Защитник проводит первый сезон в КХЛ. Пока очков на его счету нет (10 матчей, 0+0, «+1»), но по настрою похоже, что Данил выкладывается на полную, и пропускать игры из-за такой неприятности явно не намерен.

Ждем его в следующем матче в маске?

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Фото: hcsochi.ru