Уникальный камбэк в КХЛ – с 1:4 за 3 минуты и шедевром в овертайме

11 шайб – огненная игра.

«Адмирал» пока неважно показывает себя в выездных матчах (2 победы за 8 игр), но на домашнем льду Владивосток – сложный соперник для всех. В сентябрьской серии разорвали «Куньлунь» (7:1), а затем выдали три победы над «Динамо» (4:1), ЦСКА (3:2 ОТ) и «Витязем» (6:3). Лишь «Торпедо» Игоря Ларионова осадило команду Леонида Тамбиева. Даже оно к середине встречи уступало 0:2 (в итоге победили 4:2).

Казалось, что после пятиматчевой выездной серии с 3 очками из 10 возможных, «Адмирал» захочет попить крови. И в первой половине матча с «Северсталью» владивостокцы как раз этим занимались – провели больше времени в атаке в стартовом периоде (и это с командой Козырева!) – 05:27 против 3:55. К середине игры вели 4:1 .

Дальше что-то сломалось: «Северсталь» забрала этот матч (6:5 ОТ).

Игру сломал двойной малый штраф на ровном месте

Команды достаточно дисциплинированно провели первую половину матча. «Адмирал» вообще не удалялся, а «Северсталь» лишь один раз получала две минуты, чем хозяева не воспользовались. На 35-й минуте форвард «Адмирала» Дмитрий Соколов зарядил клюшкой по лицу Давиду Думбадзе. Хотя ситуация вообще этого не требовала: шайба находилась в средней зоне и опустилась на лед несколько секунд назад. В итоге нападающий получил два малых штрафа.

Первое удаление Череповец реализовал за 37 секунд – Коростелев точным кистевым пробил Андрея Мишурова.

Третью шайбу ждали чуть дольше – 01:42. Данил Аймурзин замкнул передачу Кирилла Пилипенко.

«Северсталь» поймала кураж, а «Адмирал» не отошел от двух шайб за два удаления. В итоге за минуту с небольшим череповчане еще и сравняли – Егор Степанов отцепился от Марио Грмана и попал под щитки вратарю хозяев. На камбэк с 1:4 команде Андрея Козырева понадобилось 03:32 .

Этот матч очень напомнил сентябрьскую игру «Салавата Юлаева» и «Трактора» (5:3), когда челябинцы упустили преимущество 2:0 тоже из-за удалений. Тогда уфимцам на камбэк понадобилось 134 секунды.

У Адмирала явно имеются проблемы с игрой в меньшинстве – они шестые с конца в лиге по нейтрализации лишнего игрока у соперника (77,4%).

В третьем периоде «Северсталь» даже выходила вперед, но «Адмирал» успел сравнять. В овертайме гостям для победной комбинации понадобилось 29 секунд – получился гол-шедевр. Марк Барберио забрасывал уже в пустые ворота.

Герои матча: возрождение Сошникова и одного из лучших бомбардиров сезона

В насыщенном голами матче сложно выделить одного героя. Поэтому ловите всех, кто это заслужил:

• Никита Сошников после не самого удачного периода в «Тракторе» отправился на карьерную перезагрузку во Владивосток. Первую шайбу забросил еще до этого – во второй игре с «Ладой» (2:0). А вот игра с «Северсталью» дала понять, что нападающий постепенно осваивается в новом клубе – 1+2.

• Еще один человек, которому пока удается найти себя под руководством Тамбиева, это Егор Петухов. На старте сезона форвард стал лучшим снайпером команды – уже 8 шайб. В матче с «Северсталью» у него дубль и передача – именно он главный виновник яркой первой половины.

• Совсем недавно мы хвалили Кирилла Пилипенко за его бомбардирские таланты в не самом сильном клубе лиги. Но случился ожидаемый спад – до матча с «Адмиралом» нападающий в четырех играх не набирал очков. Во вторник он вспомнил, как это делается – у него 1+2.

• В «Северстали» тоже был дубль – лучший матч в сезоне провел 22-летний Данил Аймурзин. На его счету 2+2 – как раз он и был одним из авторов камбэка во втором периоде. В 15 матчах сезона у него 9+7 – он поравнялся с Пилипенко по голам, но по ассистам на один уступает. Похоже, в клубе намечается внутренняя бомбардирская конкуренция.

• Наконец-то забросил Даниил Гутик, не делавший этого с 26 сентября. Именно он сравнял счет в третьем периоде. Это с отрывом лучший ассистент в команде (и даже делит пятое место в лиге с Деанджело – у обоих по 11), но голов пока всего три.

Неожиданный кадр из фильма «Зачинщики»: американцы смотрят матч КХЛ в пабе. Что?!

«Ты не наш лопушок, ты не наш Андрейка». Фанаты «Динамо» жестко встретили бывшего капитана

Фото: vk.com/hcseverstal ; khl.ru