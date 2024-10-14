Молчун и король дебютов. В КХЛ зажглась новая звезда – Кирилл Пилипенко из «Северстали»

В чем его секрет?

8+6 в первых 15 матчах регулярки и второе место в списке снайперов КХЛ. Кто бы мог подумать, что это статистика не широко известного нападающего, а игрока «Северстали» Кирилла Пилипенко, от очков которого команда буквально зависит. На счету Пилипенко победные шайбы в ворота ЦСКА (4:2), «Торпедо» (5:4) и минского «Динамо» (3:2).

Форвард зажигал в Череповце и в прошлом году – 62 (32+30) очка обеспечили ему первенство в списках бомбардиров и снайперов команды. Но мы все еще мало знаем об этом 28-летнем хоккеисте.

Начал карьеру в Екатеринбурге, подростком переехал в Балашиху

Несмотря на прочную ассоциацию с Череповцом, Пилипенко сделал первые шаги в карьере в родном Екатеринбурге. Но в 15 лет переехал в балашихинское «Динамо», где в сезоне-2012/13 дебютировал в МХЛ. Адаптировался быстро – набрал 22 (13+9) очка в дебютной регулярке. Тогда же Пилипенко вызвали в юниорскую сборную России на чемпионат мира в Сочи.

По-настоящему прорывным для форварда стал следующий сезон. 17-летний Кирилл выбил 31 (18+13) балл в 29 играх. В одном из матчей даже оформил покер. На победной Универсиаде в Алматы стал лучшим бомбардиром и снайпером сборной (5+2). И это несмотря на серьезную конкуренцию – в команде также были Евгений Свечников, Владислав Каменев и Даниил Вовченко.

Именно после этого турнира Пилипенко впервые сравнили с другим известным уроженцем Екатеринбурга – Павлом Дацюком. С легендой «Детройта» Пилипенко поработал лично: «То, как играет Павел Дацюк, – пример для меня. Я был у него на кэмпе, он подсказывал мне, разговаривал со мной. Он привозил нескольких тренеров из-за океана, они многому меня научили, классные были тренировки».

Пилипенко открыл дверь в КХЛ с ноги – забил по голу в двух первых матчах. Но что пошло не так?

В октябре 2015 года Пилипенко дебютировал за взрослое «Динамо» в КХЛ при Харийсе Витолиньше. Его старт – один из самых успешных в истории: уже в первой игре забросил «Югре» (2:0), а в следующей встрече положил шайбу «Авангарду» (2:1 ОТ). Нападающего признали лучшим новичком недели в лиге.

«Насколько неожиданна игра Пилипенко? Он хорошо находит отскоки, выполняет то, что от него требуется, – сдержанно отзывался об игре нападающего главный тренер «Динамо» Харийс Витолиньш. – Останавливаться нельзя, надо идти вперед, добавлять. Он хорошо влился, показал хорошую, содержательную игру».

Однако вскоре Витолиньш усадил Пилипенко в запас. В итоге нападающий провел за основу всего пять матчей в сезоне. Бóльшую часть времени провел в ВХЛ, где за 32 матча набрал 20 очков и стал пятым бомбардиром команды. Именно с балашихинским «Динамо» Пилипенко в сезоне-2016/17 завоевал первый клубный трофей в карьере – Кубок Братины. В регулярке ВХЛ стал вторым бомбардиром команды и одним из лучших снайперов, а во второй игре финала забросил победную против «Торпедо» из Усть-Каменогорска (3:1).

Как раз в «Динамо» Пилипенко получил от тренера прозвище «Шедевр». Сам игрок даже не помнит – почему: «Наверное, Сергей Юрьевич Орешкин увидел какой-то красивый гол в моем исполнении, и с этого все началось. Ребята из команды потом немного подшучивали, но в целом все было позитивно».

В сезоне-2017/18 Пилипенко вернулся в родной Екатеринбург, но в «Автомобилисте» сыграл всего один матч. Все остальное время опять провел в ВХЛ – в «Горняке».

Второй раз этот турнир форвард выиграл с «Югрой» – в сезоне-2020/21. Пилипенко закончил регулярку лучшим бомбардиром и одним из лучших ассистентов, а еще запомнился тем, как провел день с трофеем – поел из него шашлык.

Андрей Назаров отказался от Пилипенко – так игрок оказался в «Северстали»

После суперсезона с «Югрой» Пилипенко получил новый шанс в КХЛ – оказался в «Сочи» Евгения Ставровского, с которым был знаком с молодежки. Как позже признался нападающий, тренер лично хотел видеть его в клубе. Пилипенко начал бодро – 5 очков в первых двух матчах. Но дальше потух – за следующие 11 матчей набрал всего один балл, получая все меньше игрового времени. В конце сентября Ставронского в «Сочи» сменил Андрей Назаров, и в октябре Пилипенко обменяли в «Северсталь» на 19-летнего Максима Неволина.

Трейд получился судьбоносным – Неволин не сыграл за «Сочи» ни одного матча, а Пилипенко со временем стал сердцем «Северстали» и главным конвейером по производству очков. По среднему количеству результативных действий за матч (0,8) он второй в истории клуба среди хоккеистов, сыгравших больше 100 матчей. Эффективнее только Георгий Шумский – 0,92.

Пилипенко отлично начал в «Северстали»: сходу забросил в победном матче с «Салаватом» (3:2) – дебюты ему всегда удавались. Почти сразу Андрей Разин поставил его в топ-6, и Кирилл настрелял 13 шайб за регулярку – больше, чем за всю карьеру в КХЛ до этого. Еще и воссоединился с Вовченко – партнером по юношеской сборной.

Но и в Череповце не все складывалось гладко. Например, в октябре 2022-го года Разин отправил Пилипенко и Александра Петунина в запас. Объяснил решение так: «Чисто психологический момент. Мне когда-то президент «Автомобилиста» Алексей Бобров звонил: «Я тебя не увольняю, просто отстраняю. Просто сядь на игре наверх, посмотри, что правильно, что неправильно». Меня это очень сильно взбодрило, очень сильно помогло. Хотел бы такой же шаг сделать с ребятами, у которых немножко не получается».

В последнем сезоне в «Северстали» Разин больше доверял другим нападающим – Петунину, Вовченко и Игорю Гераськину. Все трое позже перешли за тренером в «Металлург», а в «Северстали» на первый план вышел Пилипенко. Череповецкую команду возглавил Андрей Козырев, а с ним в тренерский штаб пришел Евгений Ставровский». Теперь он отвечает за работу с нападающими и большинством – как раз специализация Пилипенко.

Козырев расположил Кирилла справа в тройке с Михаилом Ильиным и Данилом Аймурзиным. В чем секрет результативности Пилипенко? В его хорошем броске и черновой работе партнеров. Яркий пример – победный гол в ворота минского «Динамо. Ильин начал смещаться к правому кругу (откуда катил Пилипенко), чем отвлек защитника «Динамо Роберта Хэмилтона. Хотя изначально канадец даже дернулся в сторону Кирилла, но отвлекся на его партнера. В итоге Пилипенко остался на свободном пространстве и забил.

Еще один отличный пример, но уже из матча со СКА: Тимофей Давыдов завел шайбу в зону, после чего отдал за спину и покатил за ворота. Своим виражом смутил самого Энтони Деанджело, который покатил за ним и не заметил подключение Пилипенко из-за ворот. Шайба дошла до Кирилла, и ему оставалось попасть в пустой угол.

Пилипенко выделяется, когда шайба в игре. За пределами льда и даже в паузах он зачастую не проявляет ни активности, ни эмоций. «Я редко даю интервью. Не потому что мне это не интересно или я не хочу – просто я не самый публичный человек, – говорил игрок прошлой зимой. – У меня есть страница в одной социальной сети, но она личная, не для общения с болельщиками. У меня нет времени вести блог, регулярно выкладывать посты, записывать «кружочки» с видео. Мне кажется, это будет меня немного отвлекать».

Похоже, сейчас Кириллу мешает и что-то еще – в четырех последних матчах он не набрал ни одного очка.

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Фото: vk.com/hcseverstal ; РИА Новости /Владимир Федоренко