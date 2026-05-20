Стрикленд об интересе «Торонто» к тренеру Карлу из NCAA: «Удивлюсь, если он покинет Денвер ради «Мэйпл Лифс». Не думаю, что это произойдет»

Стрикленд об интересе «Торонто» к тренеру Карлу: не думаю, что это произойдет.

Инсайдеры НХЛ поделились мнением о будущем тренере «Торонто ». Ранее канадский клуб уволил Крэйга Беруби.

В числе претендентов на должность называют тренера университета Денвера Дэвида Карла . Он четырежды за 10 лет брал титул в NCAA (2017, 2022, 2024 и 2026) и дважды побеждал на молодежных чемпионатах мира со сборной США (2024, 2025).

«Среди тех, кем интересуется «Торонто» – Дэвид Карл. Между ними уже были контакты, и я думаю, что они снова поговорят», – сообщил Эллиотт Фридман.

«Я был бы удивлен, если бы Дэвид Карл покинул Денвер ради должности главного тренера «Торонто». Не думаю, что это произойдет», – написал журналист Энди Стрикленд.

«Торонто» уволил Беруби: «Крэйг – выдающийся тренер. Решение связано с организационными изменениями и возможностью начать новый этап»