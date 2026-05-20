Стрикленд об интересе «Торонто» к тренеру Карлу из NCAA: «Удивлюсь, если он покинет Денвер ради «Мэйпл Лифс». Не думаю, что это произойдет»
Инсайдеры НХЛ поделились мнением о будущем тренере «Торонто». Ранее канадский клуб уволил Крэйга Беруби.
В числе претендентов на должность называют тренера университета Денвера Дэвида Карла. Он четырежды за 10 лет брал титул в NCAA (2017, 2022, 2024 и 2026) и дважды побеждал на молодежных чемпионатах мира со сборной США (2024, 2025).
«Среди тех, кем интересуется «Торонто» – Дэвид Карл. Между ними уже были контакты, и я думаю, что они снова поговорят», – сообщил Эллиотт Фридман.
«Я был бы удивлен, если бы Дэвид Карл покинул Денвер ради должности главного тренера «Торонто». Не думаю, что это произойдет», – написал журналист Энди Стрикленд.
