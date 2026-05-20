  • Стрикленд об интересе «Торонто» к тренеру Карлу из NCAA: «Удивлюсь, если он покинет Денвер ради «Мэйпл Лифс». Не думаю, что это произойдет»
Стрикленд об интересе «Торонто» к тренеру Карлу из NCAA: «Удивлюсь, если он покинет Денвер ради «Мэйпл Лифс». Не думаю, что это произойдет»

Инсайдеры НХЛ поделились мнением о будущем тренере «Торонто». Ранее канадский клуб уволил Крэйга Беруби.

В числе претендентов на должность называют тренера университета Денвера Дэвида Карла. Он четырежды за 10 лет брал титул в NCAA (2017, 2022, 2024 и 2026) и дважды побеждал на молодежных чемпионатах мира со сборной США (2024, 2025).

«Среди тех, кем интересуется «Торонто» – Дэвид Карл. Между ними уже были контакты, и я думаю, что они снова поговорят», – сообщил Эллиотт Фридман.

«Я был бы удивлен, если бы Дэвид Карл покинул Денвер ради должности главного тренера «Торонто». Не думаю, что это произойдет», – написал журналист Энди Стрикленд.

«Торонто» уволил Беруби: «Крэйг – выдающийся тренер. Решение связано с организационными изменениями и возможностью начать новый этап»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Фридман о «Торонто»: «Думаю, они свяжутся с Кэссиди, но маловероятно, что он станет главным тренером. Мэлотра – подходящий кандидат, Вудкрофт»
Мэттьюс по-прежнему не уверен в будущем в «Торонто», несмотря на получение клубом 1-го выбора на драфте НХЛ (ESPN)
Маккенна решил не играть за Канаду на ЧМ-2026, чтобы лучше подготовиться к тестам и встречам с клубами НХЛ перед драфтом
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
Боб Хартли: «Мои команды 9 раз доходили до финала и 8 раз брали титул. Я родился под счастливой звездой, наверное. А еще всегда тренировал хорошие команды, ха-ха»
Брагин о Кучерове в ЦСКА: «Отговаривал его уезжать! Сказал: «Оперироваться буду в Америке, этот вопрос не обсуждается». Агенты провели работу»
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Невероятные эмоции, парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
Береглазов о том, может ли «Локомотив» выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд: «У команды есть все. Костяк сохранится, надеюсь. Мы хорошо подготовимся»
Рэй Беннетт вошел в тренерский штаб «Вашингтона». Специалист выиграл Кубок Стэнли вместе с «Колорадо» в 2022 году
