«Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина (Даррен Дрегер)

«Каролина» рассматривает возможность обмена Александра Никишина.

«Каролина » рассматривает возможность обмена защитника Александра Никишина .

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Несколько команд подтвердили, что «Каролина» рассматривает возможность обмена с участием Александра Никишина.

24-летний обладатель Кубка Стэнли станет ограниченно свободным агентом, так что «Каролина» взвешивает варианты обмена и продления контракта», – написал Дрегер.

В этом году защитник стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины». 1 июля он станет ограниченно свободным агентом.

24-летний Никишин провел первый полноценный сезон в НХЛ . У него 33 (11+22) очка в 81 игре в регулярке при полезности «+18» и среднем игровом времени 18:11. В плей-офф у него 1 (0+1) балл в 17 играх при полезности «минус 1» и 14:50 в среднем на льду.