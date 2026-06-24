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  4. «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина (Даррен Дрегер)

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«Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина (Даррен Дрегер)
«Каролина» рассматривает возможность обмена Александра Никишина.

«Каролина» рассматривает возможность обмена защитника Александра Никишина.

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Несколько команд подтвердили, что «Каролина» рассматривает возможность обмена с участием Александра Никишина.

24-летний обладатель Кубка Стэнли станет ограниченно свободным агентом, так что «Каролина» взвешивает варианты обмена и продления контракта», – написал Дрегер.  

В этом году защитник стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины». 1 июля он станет ограниченно свободным агентом.

24-летний Никишин провел первый полноценный сезон в НХЛ. У него 33 (11+22) очка в 81 игре в регулярке при полезности «+18» и среднем игровом времени 18:11. В плей-офф у него 1 (0+1) балл в 17 играх при полезности «минус 1» и 14:50 в среднем на льду.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Даррена Дрегера
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Комментарии

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Первый сезон в лиге. Хорошая регулярка. Да, не лучший плей-офф. Но молодой, перспектива явно есть. Чего менять-то?
Годовой контракт новичка закончился. Теперь нужно или денег насыпать, или отпустить.
Профнепригодность ему выписали в плэй оф. В Каролине у него будущего нет . Хорошего будущего. Поэтому уходить
В сан-хосе самое то!!!
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