Мэттьюс по-прежнему не уверен в будущем в «Торонто», несмотря на получение клубом 1-го выбора на драфте НХЛ (ESPN)

Остон Мэттьюс не уверен в будущем в «Торонто» даже после получения 1-го выбора.

Нападающий Остон Мэттьюс по-прежнему не уверен в своем будущем в «Торонто », несмотря на то, что клуб получил первый выбор на драфте НХЛ-2026.

Об этом сообщил ESPN.

«Мэйлс Лифс» ранее получили общий первый выбор по итогам лотереи и могут выбрать форварда Гэвина Маккенну.

Американец еще не встречался с новым генеральным менеджером клуба Джоном Чайкой , хотя ожидается, что эта встреча состоится в ближайшие несколько недель.

Мэттьюс ждет информации о краткосрочном и долгосрочном видении Чайки и Матса Сундина .

Это включает в себя планирование состава, а также то, как новая управленческая команда планирует формировать отдел по хоккейным операциям.

Сроки принятия решения Мэттьюсом относительно следующего сезона пока неизвестны. Предполагается, что хоккеист примет решение к середине июля.

Контракт игрока с кэпхитом 13,25 миллиона долларов действует до завершения сезона-2027/28. В соглашении есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.