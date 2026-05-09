Мэттьюс по-прежнему не уверен в будущем в «Торонто», несмотря на получение клубом 1-го выбора на драфте НХЛ (ESPN)

Нападающий Остон Мэттьюс по-прежнему не уверен в своем будущем в «Торонто», несмотря на то, что клуб получил первый выбор на драфте НХЛ-2026.

Об этом сообщил ESPN.

«Мэйлс Лифс» ранее получили общий первый выбор по итогам лотереи и могут выбрать форварда Гэвина Маккенну.

Американец еще не встречался с новым генеральным менеджером клуба Джоном Чайкой, хотя ожидается, что эта встреча состоится в ближайшие несколько недель.

Мэттьюс ждет информации о краткосрочном и долгосрочном видении Чайки и Матса Сундина.

Это включает в себя планирование состава, а также то, как новая управленческая команда планирует формировать отдел по хоккейным операциям.

Сроки принятия решения Мэттьюсом относительно следующего сезона пока неизвестны. Предполагается, что хоккеист примет решение к середине июля.

Контракт игрока с кэпхитом 13,25 миллиона долларов действует до завершения сезона-2027/28. В соглашении есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
Лос Анджелес Кингс был бы для него самым идеальным местом продолжения карьеры. Большой маркет, сравнимый с Торонто. Вакантное место первого центра после только что завершившего карьеру Копитара. Сам родом из Калифорнии. Потенциально хорошая связка в атаке с Панариным. Команда выходит в плей-офф несколько последних сезонов подряд
Да и налоги шоком не будут. )
Там шансово ноль в такой команде. Мексиканец и Панарин, дальше пропасть. Я хз чем ему Торонто не нравится, да косякнули с Марнером, но мексиканец сам в этом сезоне слабоват был.
Если ГТ оставят Беруби, то Мэттьюз точно потребует обмена.
Насколько мне известно требовать он ничего не может. Попросить может. Еще несколько лет назад это было немыслимо чтобы игроки в НХЛ какие то условия ставили. Все превращается в гламурные игры как в футболе. У Мэтьюза есть контракт и есть ограничения на обмен, сомневаюсь что вообще в любой клуб. Если ГМ решит обменять, то мнение Мэтьюза вообще не интересно. Вопрос цены.
У Мэтьюса полный запрет на обмен, который он может снять только по своему желанию. Как у Панарина перед дедлайном, которого тоже обменяли лишь туда, куда он сам захотел, за мелкую компенсацию.
И это капитан )))
Куинн Хьюз был капитаном Ванкувера и это никак не помешало его обмену в Миннесоту.
То есть, прицидент уже есть. Так почему же и Мэттьюзу не потребовать обмена?
прецедент
Вот бы к Капризову ему перейти!
К Капризову уже перешёл Куинн Хьюз, который и создал прецидент обмена лучшего игрока и капитана команды с контрактом ещё и на следующий сезон. То есть, ровно та же ситуация, в которой сейчас находятся Мэттьюз и руководство Торонто.
Беги Мэттьюс беги ;)
...как говорил Артём Нечаев в первый день знакомства Тане Мингалимовой
Если без шуток, ты серьезно считаешь, что Марнеру в команде с усатым, таваресом и нюлой было так сложно набирать очки, что в звене с карлсоном и хауденом стало проще?)

Просто на Западе в обороне играет примерно две-три команды, на востоке до этого сезона почти все. И да, финалиста или обладателя КС от востока сложнее пройти, чем бывшего финалиста со сломанными лидерами, думаю)
Шанс что 1 пик будет лучше Марнера весьма сомнительно, так что нужно что-то другое менять
И это другое - главный тренер...
Ну если новый менеджмент планирует ребилд, то можно менять. И дадут полцарства, и перейти можно бомжей пинать в Пасифике по примеру Марнера. Он вон уже клатчером стал, как в оппозиции не финалисты и чемпионы, а дебютанты из детсада. Рекорд Сундина побил, можно попробовать и за КС побороться.
А если не ребилд, что тоже возможно, то останется, он один из пары человек, кого местные фанаты никогда не критикуют)
- дебютанты из детсада…без проблем выкинули из плейофф финалиста двух последних лет.
А торонтасы видимо туда не попали, потому что весь чемпионат играли только с финалистами и чемпионами😂😂😂 Аж надорвались бедолаги…
Финалист ПРОШЛОГО года. В этом Эдмонтон и близко не уровня финала. Выкинуть их из ПО не большое достижение.
Ждёт решения Овечкина 🙂
не удивительно
