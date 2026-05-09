Мэттьюс по-прежнему не уверен в будущем в «Торонто», несмотря на получение клубом 1-го выбора на драфте НХЛ (ESPN)
Нападающий Остон Мэттьюс по-прежнему не уверен в своем будущем в «Торонто», несмотря на то, что клуб получил первый выбор на драфте НХЛ-2026.
Об этом сообщил ESPN.
«Мэйлс Лифс» ранее получили общий первый выбор по итогам лотереи и могут выбрать форварда Гэвина Маккенну.
Американец еще не встречался с новым генеральным менеджером клуба Джоном Чайкой, хотя ожидается, что эта встреча состоится в ближайшие несколько недель.
Мэттьюс ждет информации о краткосрочном и долгосрочном видении Чайки и Матса Сундина.
Это включает в себя планирование состава, а также то, как новая управленческая команда планирует формировать отдел по хоккейным операциям.
Сроки принятия решения Мэттьюсом относительно следующего сезона пока неизвестны. Предполагается, что хоккеист примет решение к середине июля.
Контракт игрока с кэпхитом 13,25 миллиона долларов действует до завершения сезона-2027/28. В соглашении есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.
То есть, прицидент уже есть. Так почему же и Мэттьюзу не потребовать обмена?
Просто на Западе в обороне играет примерно две-три команды, на востоке до этого сезона почти все. И да, финалиста или обладателя КС от востока сложнее пройти, чем бывшего финалиста со сломанными лидерами, думаю)
А если не ребилд, что тоже возможно, то останется, он один из пары человек, кого местные фанаты никогда не критикуют)
А торонтасы видимо туда не попали, потому что весь чемпионат играли только с финалистами и чемпионами😂😂😂 Аж надорвались бедолаги…