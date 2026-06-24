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  4. Хаукеланн о переходе в «Трактор»: «Понимал, что это вызовет реакцию. Решение далось нелегко. После ЧМ ждал предложения из НХЛ, но оно не поступило. КХЛ – одна из лучших лиг в мире»

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Хаукеланн о переходе в «Трактор»: «Понимал, что это вызовет реакцию. Решение далось нелегко. После ЧМ ждал предложения из НХЛ, но оно не поступило. КХЛ – одна из лучших лиг в мире»
Хенрик Хаукеланн высказался о переходе в «Трактор».

Голкипер Хенрик Хаукеланн высказался о переходе в «Трактор».

Хаукеланн был признан лучшим вратарем чемпионата мира 2026 года, на котором Норвегия стала бронзовым призером, победив в матче за третье место Канаду. Прошлый сезон он провел в немецком «Штраубинге». 

Ранее стало известно, что Хаукеланн не сможет выступать за сборную из-за перехода в «Трактор».

«Я прекрасно понимал, что этот выбор вызовет реакцию, я осознавал это на протяжении всего процесса. Это решение далось мне нелегко.

С 2022 года я получил несколько предложений из КХЛ, от которых решил отказаться. Некоторые из них были очень привлекательными как с точки зрения спортивной составляющей, так и с финансовой точки зрения. Поэтому это решение не было принято за один день, а стало результатом долгих раздумий.

После чемпионата мира я ждал возможного предложения из НХЛ. Это всегда было моей самой большой мечтой как игрока. Если бы такое предложение поступило, я бы его принял. Но 15 июня срок истек, а предложение так и не поступило, мне пришлось сделать выбор.

В 31 год я чувствую, что играю в свой лучший хоккей в карьере. Я прогрессировал год за годом. КХЛ – одна из лучших лиг в мире. Я перехожу в хорошую команду с хорошим тренером. Давление будет огромным, этот переход сделает меня лучшим вратарем», – сказал Хаукеланн телеканалу TV 2.

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
logoХенрик Хаукеланн
logoКХЛ
logoТрактор
logoНХЛ
logoСборная Норвегии по хоккею

Комментарии

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Уважение за позицию. Долой дискриминацию хоккеистов по лиге, в которой они выступают
Хочется, чтоб заиграл и утер нос боссам федерации хоккея Норвегии
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