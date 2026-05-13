  • «Торонто» уволил Беруби: «Крэйг – выдающийся тренер. Решение связано с организационными изменениями и возможностью начать новый этап»
«Торонто» уволил Беруби: «Крэйг – выдающийся тренер. Решение связано с организационными изменениями и возможностью начать новый этап»

Крэйг Беруби отправлен в отставку с поста главного тренера «Торонто».  

Об этом сообщил генеральный менеджер «Мэйпл Лифс» Джон Чайка

«Крэйг – выдающийся тренер и замечательный человек. Это решение скорее связано с организационными изменениями и возможностью начать новый этап, чем с оценкой работы Крэйга.

Мы благодарны ему за лидерские качества, профессионализм и преданность клубу и желаем Крэйгу и его семье всего наилучшего в будущем», – сказал Чайка. 

Беруби возглавлял «Торонто» с 2024 года. В текущем сезоне команда заняла предпоследнее, 15-е место, в Восточной конференции. Канадский клуб набрал 78 очков в 82 играх.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Торонто»
Роман Борисович, ваш выход!
Погодь он пока занят папке жалуется что его пока на счет новой тренерской работы Динамят
Человек вам первый выбор добыл, а вы увольнять
Ага, в одно лицо.
Решение связано с организационными изменениями и возможностью начать новый этап...
А с заявлениями Остона Метьюса это разве не связано?
Выплакал
Кэссиди? Лавиолетт? Руа? :)
Неплохой выбор, кстати.
только Кэссиди из троих выглядит предпочтительнее ... Но а дальше посмотрим
Ну видать Мэттьюз действительно хотел вставать на лыжи если бы его оставляли.
Будем откровенны: Беруби тренер неплохой, но совершенно не подходит по стилю Торонто. Его назначение изначально выглядело каким-то безумием.
В прошлом сезоне только Торонто сумел навязать борьбу обладателю кубка Стэнли - Флориде. Они выглядели мощно, но потом позволили уйти Марнеру и не усилили никем состав + травмы по ходу сезона у многих игроков. Беруби стал заложником ситуации с плохим менеджментом Торонто.
После первого сезона и надо было менять. Это стиль Беруби - в первом сезоне встряхивает команду и вытягивает из нее соки, а потом от него устают

Так было в Филли, СЛБ, а теперь и Торонто

В СЛБ повезло на первый год взять кубок, поэтому продержался несколько лет. Но результаты и там пошли на спад быстро
Их уже ничего не спасет, двже Чайка
Чайка их скорее потопит
Похоже Остон принял решение)
Магии Вождя хватило только на Сент-Луис
Новая метла по-новому метёт.
А как сломается - под лавкой валяется
