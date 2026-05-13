«Торонто» уволил Беруби: «Крэйг – выдающийся тренер. Решение связано с организационными изменениями и возможностью начать новый этап»
Об этом сообщил генеральный менеджер «Мэйпл Лифс» Джон Чайка.
«Крэйг – выдающийся тренер и замечательный человек. Это решение скорее связано с организационными изменениями и возможностью начать новый этап, чем с оценкой работы Крэйга.
Мы благодарны ему за лидерские качества, профессионализм и преданность клубу и желаем Крэйгу и его семье всего наилучшего в будущем», – сказал Чайка.
Беруби возглавлял «Торонто» с 2024 года. В текущем сезоне команда заняла предпоследнее, 15-е место, в Восточной конференции. Канадский клуб набрал 78 очков в 82 играх.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Торонто»
А с заявлениями Остона Метьюса это разве не связано?
Так было в Филли, СЛБ, а теперь и Торонто
В СЛБ повезло на первый год взять кубок, поэтому продержался несколько лет. Но результаты и там пошли на спад быстро