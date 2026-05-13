«Торонто» уволил Беруби: «Крэйг – выдающийся тренер. Решение связано с организационными изменениями и возможностью начать новый этап»

«Торонто» объявил об отставке Беруби.

Крэйг Беруби отправлен в отставку с поста главного тренера «Торонто ».

Об этом сообщил генеральный менеджер «Мэйпл Лифс» Джон Чайка .

«Крэйг – выдающийся тренер и замечательный человек. Это решение скорее связано с организационными изменениями и возможностью начать новый этап, чем с оценкой работы Крэйга.

Мы благодарны ему за лидерские качества, профессионализм и преданность клубу и желаем Крэйгу и его семье всего наилучшего в будущем», – сказал Чайка.

Беруби возглавлял «Торонто» с 2024 года. В текущем сезоне команда заняла предпоследнее, 15-е место, в Восточной конференции. Канадский клуб набрал 78 очков в 82 играх.