  • Маккенна решил не играть за Канаду на ЧМ-2026, чтобы лучше подготовиться к тестам и встречам с клубами НХЛ перед драфтом
10

Форвард Гэвин Маккенна решил отказаться от выступления за сборную Канады на ЧМ-2026 в Швейцарии, чтобы лучше подготовиться к тестам и встречам с клубами НХЛ перед драфтом. 

Тестирование проспектов состоится в Баффало с 1 по 6 июня. Чемпионат мира пройдет в Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. 

«Для его развития лучше остаться здесь, подготовиться к тестам игроков НХЛ и начать цикл летних тренировок.

Сначала мы думали, что он поедет в сборную, но нынешнее решение более логичное. У Канады собралась сильная команда», – сказал агент Мэтт Уильямс из компании CAA Hockey, представляющей интересы игрока. 

18-летний канадец называется одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2026. В сезоне-2025/26 он выступал в NCAA за команду университета Пенсильвании и набрал 51 (15+36) очко в 35 играх.

В сезоне-2024/25 в его активе было 129 (41+88) баллов в 56 играх в регулярном чемпионате WHL за «Медисин Хэт». В плей-офф он добавил 38 (9+29) очков в 16 играх. 

Право первого выбора по итогам лотереи получил «Торонто». Второй номер достался «Сан-Хосе». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Очкует парнишка. Боится провалится на фоне мужиков и упасть на драфте. Прагматизм побеждает патриотизм😁
Так чем ниже упадет, тем больше шансов в сильную команду попасть) хотя, наверное это принципиальный личный вопрос - уйти номером 1
Ниже 16-го не упадет. А те команды, которые до 16-го, там по лотерее раскиданы места.
Подождите, а игра против взрослых мужиков не будет полезнее для оценки его качеств?
Ну, может и в минус сыграть, и упадет на драфте
Травму получит и мимо мечты, решил перестраховаться, похоже
ЧЕГО?! А теперь представьте что Мэттьюс и Айкел в свое время бы отказались... бред какой-то
а Стенберг не собирается?
