Маккенна решил не играть за Канаду на ЧМ-2026, чтобы лучше подготовиться к тестам и встречам с клубами НХЛ перед драфтом

Гэвин Маккенна решил не играть на ЧМ-2026, чтобы лучше подготовиться к драфту.

Форвард Гэвин Маккенна решил отказаться от выступления за сборную Канады на ЧМ-2026 в Швейцарии, чтобы лучше подготовиться к тестам и встречам с клубами НХЛ перед драфтом.

Тестирование проспектов состоится в Баффало с 1 по 6 июня. Чемпионат мира пройдет в Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

«Для его развития лучше остаться здесь, подготовиться к тестам игроков НХЛ и начать цикл летних тренировок.

Сначала мы думали, что он поедет в сборную, но нынешнее решение более логичное. У Канады собралась сильная команда», – сказал агент Мэтт Уильямс из компании CAA Hockey, представляющей интересы игрока.

18-летний канадец называется одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2026. В сезоне-2025/26 он выступал в NCAA за команду университета Пенсильвании и набрал 51 (15+36) очко в 35 играх.

В сезоне-2024/25 в его активе было 129 (41+88) баллов в 56 играх в регулярном чемпионате WHL за «Медисин Хэт». В плей-офф он добавил 38 (9+29) очков в 16 играх.

Право первого выбора по итогам лотереи получил «Торонто ». Второй номер достался «Сан-Хосе ».