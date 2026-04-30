  • Журналист Имамов подарил Разину чак-чак после 3-й игры серии «Металлург» – «Ак Барс». Ранее тренер назвал его «смурфиком»
Журналист Имамов подарил Разину чак-чак после 3-й игры серии «Металлург» – «Ак Барс». Ранее тренер назвал его «смурфиком»

Журналист Имамов подарил Разину чак-чак.

Журналист Рустам Имамов подарил главному тренеру «Металлурга» Андрею Разину чак-чак после третьей игры полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:4, 1-2), которая проходила в Казани. Они пожали друг другу руки.

Между ними произошел инцидент после второго матча. На пресс-конференции Разин пригласил корреспондента за стол со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?».

Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты».

Четвертая игра серии пройдет на арене «Ак Барса» 1 мая.

«Поведение Разина – это неуважение к лиге и представителям всех СМИ. Рассчитываем, что КХЛ даст оценку». Федерация спортивных журналистов России о словах тренера «Металлурга»

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27365 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «По следам барсов»
Мне страшно за Разина...Он что не знает,что сладости от взрослых мужчин брать нельзя?
Ответ Сергей Круг
Мне страшно за Разина...Он что не знает,что сладости от взрослых мужчин брать нельзя?
Ну от смурфиков-то можно)
Надеюсь Разин не сел к нему в машину.
Разину надо на игре сосредоточиться ,а он всё с журналистом играется .Не бери ты никогда нечего не от кого .Разве можно брать ,ни в коем случае.
я не хочу читать про этого ботана смурфика. желтый журналюга из поколения неучей невоспитанных.
Смурфик флиртует
журналист оказался умнее,и уж точно не гов...м в отличии от фантомаса
надеюсь смурфик не плюнул в чак чак )
