Журналист Имамов подарил Разину чак-чак после 3-й игры серии «Металлург» – «Ак Барс». Ранее тренер назвал его «смурфиком»

Журналист Имамов подарил Разину чак-чак.

Журналист Рустам Имамов подарил главному тренеру «Металлурга » Андрею Разину чак-чак после третьей игры полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом » (2:4, 1-2), которая проходила в Казани. Они пожали друг другу руки.

Между ними произошел инцидент после второго матча. На пресс-конференции Разин пригласил корреспондента за стол со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?».

Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты».

Четвертая игра серии пройдет на арене «Ак Барса» 1 мая.

«Поведение Разина – это неуважение к лиге и представителям всех СМИ. Рассчитываем, что КХЛ даст оценку». Федерация спортивных журналистов России о словах тренера «Металлурга»