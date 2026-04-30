«Поведение Разина – это неуважение к лиге и представителям всех СМИ. Рассчитываем, что КХЛ даст оценку». Федерация спортивных журналистов России о словах тренера «Металлурга»
Федерация спортивных журналистов России попросила КХЛ оценить поведение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.
В понедельник магнитогорцы победили дома «Ак Барс» (4:2) во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. На пресс-конференции Разин пригласил за стол корреспондента со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?».
Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста «Чемпионата» Рустама Имамова и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты».
«27 апреля тренер ХК «Металлург» Андрей Разин на послематчевой пресс-конференции позволил себе неэтичное поведение в отношении одного из наших коллег.
Федерация спортивных журналистов России считает необходимым заявить: недопустимо, когда тренер публично переходит на личности, а в ответ на оправданный вопрос об игре дает оценки профессиональной работе журналиста, которые сопровождаются оскорбительными сравнениями.
В регламенте КХЛ прописаны нормы поведения официальных лиц. Поведение Разина – это неуважение к лиге, к аккредитованному ею журналисту и представителям всех СМИ. Мы рассчитываем, что руководители ХК «Металлург» и представители КХЛ в ближайшее время дадут соответствующую оценку поведению Андрея Разина», – сказано в сообщении.
В исполнительный комитет федерации входят комментатор Виктор Гусев, Василий Конов (заместитель генерального продюсера «Матч ТВ»), Максим Максимов (главный редактор «Спорт-Экспресса»), Дмитрий Тугарин (глава пресс-службы Федерации тенниса России) и другие. Полный состав насчитывает 16 человек.
Безусловно. Оценка - пять! :)
Журналистов-то сейчас по пальцам одной руки... Хайпожерство им подавай, сенсации...