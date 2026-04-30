  • «Поведение Разина – это неуважение к лиге и представителям всех СМИ. Рассчитываем, что КХЛ даст оценку». Федерация спортивных журналистов России о словах тренера «Металлурга»
Федерация спортивных журналистов России попросила КХЛ оценить поведение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

В понедельник магнитогорцы победили дома «Ак Барс» (4:2) во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. На пресс-конференции Разин пригласил за стол корреспондента со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?».

Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста «Чемпионата» Рустама Имамова и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты».

«27 апреля тренер ХК «Металлург» Андрей Разин на послематчевой пресс-конференции позволил себе неэтичное поведение в отношении одного из наших коллег.

Федерация спортивных журналистов России считает необходимым заявить: недопустимо, когда тренер публично переходит на личности, а в ответ на оправданный вопрос об игре дает оценки профессиональной работе журналиста, которые сопровождаются оскорбительными сравнениями.

В регламенте КХЛ прописаны нормы поведения официальных лиц. Поведение Разина – это неуважение к лиге, к аккредитованному ею журналисту и представителям всех СМИ. Мы рассчитываем, что руководители ХК «Металлург» и представители КХЛ в ближайшее время дадут соответствующую оценку поведению Андрея Разина», – сказано в сообщении.

В исполнительный комитет федерации входят комментатор Виктор Гусев, Василий Конов (заместитель генерального продюсера «Матч ТВ»), Максим Максимов (главный редактор «Спорт-Экспресса»), Дмитрий Тугарин (глава пресс-службы Федерации тенниса России) и другие. Полный состав насчитывает 16 человек.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Федерации спортивных журналистов России
РИА Новости
logoКХЛ
СМИ
logoМеталлург Мг
logoАк Барс
logoАндрей Разин
Вы сперва сделайте из своих журналистов профессионалов.
Ответ Za Локомотив
Именно так. И все вопросы провокационные пусть тоже на рассмотрение возьмут. А то сами полутяфканьем занимаются и жалуются..
Ответ Za Локомотив
Разин официально лицо на прессухах. И обязан себя вести соот-но регламенту. Для спора с журналистами существует пресс-служба и юридический отдел.
«Я хоть и не болельщик Металлурга, но полностью на стороне Разина! Профессиональный журналист должен вести себя профессионально.» Профессиональная этика — основа доверия к журналистике, независимо от личных симпатий или спортивных пристрастий. Журналист обязан отделять факты от эмоций, проверять информацию и уважать героев своих материалов.
Ответ Сергей из Салехарда
Так дело в том, что этот мальчик с 2017 никак не определится то он блогер, то он журналист по фигурному катанию, то журналист издания Чемпионата, освещающего футбол, то журналист аккредитованный КХЛ, то хз пойми кто..
Ответ Ольга Лебедева_1116766866
Смурфик из Казани)
а этичность заголовков будут рассматривать? )
Ответ norg
А зачем?
Ответ norg
Можно, а зачем?! )))
Разин, хоть за свои слова отвечает! А вы, журналишки, за свою писанину - почти никогда! Только суд вас иногда заставляет... Щелкоперы....
Ответ ЧТЗ58
Больше того, когда нужно каким-то образом расшевелить начальство, они бздят.
Ответ ЧТЗ58
А если представить , что ты педофил, а ведь похож....
Мы рассчитываем, что руководители ХК «Металлург» и представители КХЛ в ближайшее время дадут соответствующую оценку поведению Андрея Разина»
Безусловно. Оценка - пять! :)
по форме Разин конечно в силу специфики своего собственного мышления, скажем так, явно перегнул. но по сути претензии к этому смурфику действительно оправданные, потому что смурфик этот в целом функционирует во имя хайпа, а не журналистики. при этом даже косноязычный Разин мысли свои формулирует гораздо лучше
Разин не всегда уместно жестит, но в данном случае он абсолютно прав.
А приведет это к тому, что Разин будет в стиле Евсеева отвечать "да"-"нет" или просто смотреть на вопросшающего журналиста...
Журналистов-то сейчас по пальцам одной руки... Хайпожерство им подавай, сенсации...
Какие журналисты в лиге, такое и уважение
Вы отделите журналистов от вас журналюг. Журналисты пусть встречаются с тренерами, а журналюги с тренеришками.
