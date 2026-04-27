  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Можно смурфика из Казани сюда посадить? Что я сказал на прошлой пресс-конференции? А что ты написал?» Разин задавал вопросы журналисту после матча с «Ак Барсом»
Видео
39

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина над «Ак Барсом» (4:2, 1-1) задавал вопросы журналисту на пресс-конференции.

– Сегодня в нашем исполнении была другая игра. Предложили сопернику те скорости, на которых мы можем [играть]. Первый период получился хорошим, был равный второй период – мы реализовали свои моменты. Третий период тоже был равный, но второй гол подпортил картинку. Хорошо, что забили четвертый гол. Серия продолжается.

А можно смурфика из Казани сюда посадить (обращение к журналисту Рустаму Имамову – Спортс”)? Тебя покажут на всю страну. Пошли! Чего ты боишься? Разреши ему. Я ему позадаю вопросы. Его покажут на всю страну! Пошли. 

Давай поговорим с тобой. Меня на прошлой пресс-конференции спросили про видеотренеров. Я что ответил?

– Что мы играем дома и им нужно дать по башке. 

– Подожди. Ты конкретно скажи, слово в слово, что я сказал. 

– Сейчас открою [в телефоне].

– Ты откроешь то, что ты написал, или то, что я сказал?

– Я передавал слово в слово. Нашел не на своем сайте: «Мы играем дома. Нужно кого-то посадить, чтобы им дали по башке». 

– Нужно кого-то посадить, чтобы им дали по башке. Гыы, улыбка. Это что? 

– Шутка.

– А что ты написал? 

– Так же написал. 

– Открой название своей статьи и посмотри. Там броское название. Скажи четко в микрофон!

– «Дайте ему по башке. Разина бесит видеотренер «Ак Барса». Он же вас бесит?

– Это твои догадки. Объясни мне. Есть моя шутка, а есть твои – «бесят» и «дайте по башке». Есть разница? – сказал Разин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
logoАндрей Разин
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoАк Барс
видео
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Разин в огне, неистово одобряю
Ответ Veld
Комментарий скрыт
Ответ daniya
Комментарий скрыт
это ваше оценочное мнение 🤓
Доступно новое имя для пользователя на спортсе: Смурфик из Казани
Ответ Гранитный камушек в груди
пацаны давайте пообещаем, что не забудем (Ералаша) Смурфика из Казани
Все четко и по полочкам разложил…
Вывел на чистую воду.. красавчик
Спортс, это камень и ваш огород. Хватит кликбейтных заголовков, БУДЬТЕ ЖУРНАЛИСТАМИ! Уважение Разину из Казани
Ответ Faizov artur
Вот именно. Спустя столько времени снова кидают на главную, по частям. Ради чего? Ради с.ача.
на 5:18 нам всем передают привет

в смысле "ВЫ ЕЩЁ ПОЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИИ НА SPORTS.RU"? а что не так с местными комментариями?)

по любому этот чел сидит тут загнанный под шконарь с отрицательным рейтингом ) а может, наоборот - типа Ригоребки
Ответ Veld
> а что не так с местными комментариями?

Слабоумие и отвага!
Разину тут респектище ! Нормально так он Имамова из Чемпа опустил, да ещё показал на всю страну этого Смурфика, гоняющегося за кликами ))
Молодец,Разин.поделом отшил журналиста.
У Разина свое шоу 😬
До появления Смурфика из Казани на спортсе-3…..2…….1
💯🔥😂
Разин сегодня победил по всем фронтам😃
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
