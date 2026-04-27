«Можно смурфика из Казани сюда посадить? Что я сказал на прошлой пресс-конференции? А что ты написал?» Разин задавал вопросы журналисту после матча с «Ак Барсом»

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин после победы во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина над «Ак Барсом » (4:2, 1-1) задавал вопросы журналисту на пресс-конференции.

– Сегодня в нашем исполнении была другая игра. Предложили сопернику те скорости, на которых мы можем [играть]. Первый период получился хорошим, был равный второй период – мы реализовали свои моменты. Третий период тоже был равный, но второй гол подпортил картинку. Хорошо, что забили четвертый гол. Серия продолжается.

А можно смурфика из Казани сюда посадить (обращение к журналисту Рустаму Имамову – Спортс”)? Тебя покажут на всю страну. Пошли! Чего ты боишься? Разреши ему. Я ему позадаю вопросы. Его покажут на всю страну! Пошли.

Давай поговорим с тобой. Меня на прошлой пресс-конференции спросили про видеотренеров. Я что ответил?

– Что мы играем дома и им нужно дать по башке.

– Подожди. Ты конкретно скажи, слово в слово, что я сказал.

– Сейчас открою [в телефоне].

– Ты откроешь то, что ты написал, или то, что я сказал?

– Я передавал слово в слово. Нашел не на своем сайте: «Мы играем дома. Нужно кого-то посадить, чтобы им дали по башке».

– Нужно кого-то посадить, чтобы им дали по башке. Гыы, улыбка. Это что?

– Шутка.

– А что ты написал?

– Так же написал.

– Открой название своей статьи и посмотри. Там броское название. Скажи четко в микрофон!

– «Дайте ему по башке. Разина бесит видеотренер «Ак Барса». Он же вас бесит?

– Это твои догадки. Объясни мне. Есть моя шутка, а есть твои – «бесят» и «дайте по башке». Есть разница? – сказал Разин.

