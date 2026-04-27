  • Разин – журналисту: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты. Пишите честные вещи!»
Разин – журналисту: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты. Пишите честные вещи!»

Разин выразил недовольство работой журналиста после игры с «Ак Барсом».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин пообщался с журналистом на пресс-конференции после победы во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина над «Ак Барсом» (4:2, 1-1).

Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста Рустама Имамова по итогам прошлого матча команд: «Дайте ему по башке. Разина бесит видеотренер «Ак Барса».

– Тебя как зовут?

– Рустам. 

– Рустам, давай я предположу, что ты педофил. Ты похож, у тебя типаж. 

– Так предполагать – это уголовка. 

– Почему? Я же не сказал, что я предполагаю. Я же сказал, что я сейчас скажу. Представляешь, какое у тебя будет клеймо? Я в 32 года закончил с хоккеем, сейчас мне 52. Я добился каких-то успехов за 20 лет. А до этого я был хоккеистом. 

– Большим. 

– И я всю жизнь борюсь с такими, как ты. 

– А зачем?

– Я не хочу с вами бороться! Пишите честные вещи! – сказал Разин.

Ответ Александр Кошечкин
Ну это уже перебор
перебор - враньё журналиста, эта вырезка из контекста всего диалога или утрированное сравнение тренера?
Ответ Александр Кошечкин
Ну это уже перебор
Кажется, что большинство пишут пишущих комментарии под этой новостью не удосужились посмотреть саму пресс-конференцию. Советую глянуть, а не стараться написать по заголовку комментарий, чтобы первым срубить плюсов. Разин - красавчик. Всех повеселил, рассказал классную историю, раскрыл душу))
Эх вы, охотники за плюсами)) так ведь ничего интересного в жизни и не увидите
Интересно, почему типаж этого парня побольше походит на педофила, чем сам Разин? Ну вообще бредятину выдал, ужас
Ответ Александр Кошечкин
Интересно, почему типаж этого парня побольше походит на педофила, чем сам Разин? Ну вообще бредятину выдал, ужас
действительно даже неловко за него.Главный тренер ,не юнец,зачем такие выпады.
Ответ Александр Кошечкин
Интересно, почему типаж этого парня побольше походит на педофила, чем сам Разин? Ну вообще бредятину выдал, ужас
Из них двоих , пожалуй, тот, кто не журналист похож больше
Понесло его знатно.Лютый быдляк, конечно же.
Его борьба
Просто интересно, как мы скатились с уровня тренеров советского хоккея, с Тарасова, Тихонова, Чернышова в это гопническое, и быдлованское болото. А что дальше, следущий главный тренер на пресс конференции снимет штаны и покажет голый зад ?
Ответ mold-cel
Просто интересно, как мы скатились с уровня тренеров советского хоккея, с Тарасова, Тихонова, Чернышова в это гопническое, и быдлованское болото. А что дальше, следущий главный тренер на пресс конференции снимет штаны и покажет голый зад ?
Скорее втащит просто потому что человек ему не нравится
Ответ mold-cel
Просто интересно, как мы скатились с уровня тренеров советского хоккея, с Тарасова, Тихонова, Чернышова в это гопническое, и быдлованское болото. А что дальше, следущий главный тренер на пресс конференции снимет штаны и покажет голый зад ?
Тарасов прямо языком Пушкина давал установку?
Разин молодец 👍 респект ему
Такого недожурналист гнать тряпками
Имамов - клоун канеш ))
Перебор конечно
А помните, мы думали, что Знарок отморозок!?) По-моему, Стенька Разин переплюнул его
Следующим педофилом Разин будет называть уже автора этой вырезки из разговора) Как бы очень сильно неправильно вырывать эту часть из контекста диалога. Особенно забавно, что контекст этого диалога: перевирание сути за счёт вырывания части фразы из контекста ну и др. Автору надо ещё пост сделать с названием: Разин назвал журналиста педофилом, и всё зациклится)
Разин похож на скинхэда.
