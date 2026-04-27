Разин – журналисту: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты. Пишите честные вещи!»

Разин выразил недовольство работой журналиста после игры с «Ак Барсом».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин пообщался с журналистом на пресс-конференции после победы во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина над «Ак Барсом » (4:2, 1-1).

Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста Рустама Имамова по итогам прошлого матча команд: «Дайте ему по башке. Разина бесит видеотренер «Ак Барса».

– Тебя как зовут?

– Рустам.

– Рустам, давай я предположу, что ты педофил. Ты похож, у тебя типаж.

– Так предполагать – это уголовка.

– Почему? Я же не сказал, что я предполагаю. Я же сказал, что я сейчас скажу. Представляешь, какое у тебя будет клеймо? Я в 32 года закончил с хоккеем, сейчас мне 52. Я добился каких-то успехов за 20 лет. А до этого я был хоккеистом.

– Большим.

– И я всю жизнь борюсь с такими, как ты.

– А зачем?

– Я не хочу с вами бороться! Пишите честные вещи! – сказал Разин.

«Рустам, давай я предположу, что ты педофил». Самый неловкий разговор Разина и журналиста после матча