Разин – журналисту: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты. Пишите честные вещи!»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин пообщался с журналистом на пресс-конференции после победы во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина над «Ак Барсом» (4:2, 1-1).
Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста Рустама Имамова по итогам прошлого матча команд: «Дайте ему по башке. Разина бесит видеотренер «Ак Барса».
– Тебя как зовут?
– Рустам.
– Рустам, давай я предположу, что ты педофил. Ты похож, у тебя типаж.
– Так предполагать – это уголовка.
– Почему? Я же не сказал, что я предполагаю. Я же сказал, что я сейчас скажу. Представляешь, какое у тебя будет клеймо? Я в 32 года закончил с хоккеем, сейчас мне 52. Я добился каких-то успехов за 20 лет. А до этого я был хоккеистом.
– Большим.
– И я всю жизнь борюсь с такими, как ты.
– А зачем?
– Я не хочу с вами бороться! Пишите честные вещи! – сказал Разин.
Эх вы, охотники за плюсами)) так ведь ничего интересного в жизни и не увидите
Его борьба
Такого недожурналист гнать тряпками