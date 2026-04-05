Команда Лукашенко выиграла Республиканскую лигу. У 71-летнего президента Беларуси ассист в финале с Минской областью

Команда Лукашенко выиграла Республиканскую лигу Беларуси по хоккею.

Команда президента Беларуси Александра Лукашенко выиграла Республиканскую хоккейную лигу, оказавшись сильнее сборной Минской области в двухматчевом противостоянии (6:3 и 4:2).

Во второй встрече 71-летний Лукашенко сделал голевую передачу экс-игроку НХЛ Андрею Костицыну , который стал лучшим бомбардиром турнира с 22 (6+16) очками за 9 игр.

Глава республики также провел 9 матчей в этом сезоне и набрал 5 (2+3) очков. Его сын Николай отметился 16 (8+8) результативными действиями в 8 матчах.

Лукашенко подарил хлеб, сало, мед и крепкие напитки минскому «Динамо» и дал совет на плей-офф: «Надо прагматично играть. Где-то отброситься, где-то отскочить, в защите поиграть»