  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Команда Лукашенко выиграла Республиканскую лигу. У 71-летнего президента Беларуси ассист в финале с Минской областью
Видео
7

Команда президента Беларуси Александра Лукашенко выиграла Республиканскую хоккейную лигу, оказавшись сильнее сборной Минской области в двухматчевом противостоянии (6:3 и 4:2).

Во второй встрече 71-летний Лукашенко сделал голевую передачу экс-игроку НХЛ Андрею Костицыну, который стал лучшим бомбардиром турнира с 22 (6+16) очками за 9 игр.

Глава республики также провел 9 матчей в этом сезоне и набрал 5 (2+3) очков. Его сын Николай отметился 16 (8+8) результативными действиями в 8 матчах.

Лукашенко подарил хлеб, сало, мед и крепкие напитки минскому «Динамо» и дал совет на плей-офф: «Надо прагматично играть. Где-то отброситься, где-то отскочить, в защите поиграть»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт РХЛ
logoДинамо Минск
Политика
видео
logoКХЛ
logoАлександр Лукашенко
logoНиколай Лукашенко
logoАндрей Костицын
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Думаю, если бы он и собаку свою на коньки поставил, она бы тоже в гонке бомбардиров не затерялась
Ответ Gardarike
Песик защитник !
Прекрасно чует откуда готовится нападение !
Это надо отметить
Скромно. Пожалуй. Оно и понятно. И труба пониже и дым пожиже
Самим-то не смешно?
Ответ Серёжа Новиков
Вы видать никогда начальником больше года не работали !
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Стась о Лукашенко на тренировке «Динамо» Минск: «Рады, что Александр Григорьевич нас посетил. Иностранцы удивились, когда он пришел на матч – это окрыляет»
3 апреля, 15:12
Пинчук о Лукашенко на тренировке «Динамо» Минск: «Раз президент переживает, то и вся страна нас поддерживает – мы народная команда. Он посоветовал мне играть как я играл весь сезон»
3 апреля, 12:44
Лукашенко напутствовал «Динамо» Минск на тренировке: «Я готов ночевать здесь, лишь бы выиграли. Вы заслужили имя народной команды – сыграйте достойно, чтобы народ не разочаровался»
2 апреля, 13:40
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Металлург» принимает «Торпедо», «Динамо» Минск против «Ак Барса»
57 минут назадLive
Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови – наш капитан, и мы поддержим его»
сегодня, 13:02
Форвард «Ак Барса» Сафонов о серии с «Динамо» Минск: «Будет приятно переиграть Квартальнова и отправить его в отпуск, хоть я ему и благодарен»
сегодня, 12:05
Вячеслав Фетисов: «Если бы МОК хотел видеть Россию на Олимпиаде, мы бы участвовали и в 2024-м, и в 2026-м. Не вижу предпосылок для допуска»
сегодня, 11:53
Роман Ротенберг: «Эррол Маск впечатлен, что в России такие замечательные спорткомплексы. Еще встретимся, поговорим о развитии хоккея»
сегодня, 11:21
Илья Протас о дебюте в НХЛ в звене с братом и Овечкиным: «Когда объявляли стартовый состав, я даже задрожал. Очень особенный момент, буду рассказывать об этом своим детям»
сегодня, 10:57
«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»
сегодня, 10:21Видео
Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»
сегодня, 09:26
Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием: «Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой»
сегодня, 08:28
Плющев о 3:0 «Авангарда» с ЦСКА: «Определенная заявка на Кубок Гагарина. Победитель будет с Востока»
сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Дано о Демидове: «60 очков в столь юном возрасте – скоро играть с ним будет честью. Один из самых выдающихся игроков, которых я видел»
5 минут назад
Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Не уверен, что он знает, чего хочет, я его полностью понимаю. Пойдем тем путем, который нам представится»
28 минут назад
Фастовский о ЦСКА и «Авангарде» в плей-офф КХЛ: «Будет настоящий мужской хоккей – много силовой борьбы, действия «кость в кость». Исход абсолютно непредсказуем»
44 минуты назад
Уилсон о братьях Протасах: «Очень горд сыграть в звене с ребятами из маленького белорусского городка. Алексей и Илья – прекрасные игроки и партнеры»
сегодня, 13:54
Олег Леонтьев: «У «Динамо» Минск хорошие шансы замахнуться на Кубок – команда сбалансирована во всех отношениях. Но «Ак Барс» просто так серию не отдаст»
сегодня, 13:37
Киселевич о «Салавате» в плей-офф: «Будут взлеты и падения. У Вязового большой зуб на «Локомотив», думаю – он может поменять ход в этой серии»
сегодня, 13:19
Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»
сегодня, 12:47
«Металлург» – фаворит, но «Торпедо» все по силам, если будут навязывать свой хоккей. В плей-офф всегда что-то может пойти не так, тогда будет сенсация». Артюхин о противостоянии в Кубке Гагарина
сегодня, 12:19
Ахтямов сыграет с «Айлендерс», сообщил Беруби. Вратарь «Торонто» впервые выйдет в старте в матче НХЛ
сегодня, 11:40
Андронов о серии ЦСКА и «Авангарда»: «В этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде – буду болеть за армейцев в любом случае»
сегодня, 11:08
Рекомендуем