Кожевников о преемнике Тардифа в ИИХФ: «Буре могут выбрать, он авторитетный. Дай бог, чтобы пришел лояльный человек, занимающийся хоккеем, а не политикой»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что у Павла Буре есть шансы заменить Люка Тардифа на должности президента ИИХФ.
Ранее стало известно, что действующий руководитель организации покинет пост в октябре. Буре – специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам и член совета ИИХФ.
– Уход Тардифа ускорит возвращение сборной России на международную арену?
– Все зависит от того, кто придет на пост президента. Мы же сейчас сильного влияния не имеем. Здорово, что Тардиф уходит, но вопрос в том, кто его заменит. Если кто‑то из Чехии, Швеции или Финляндии, то ничего не ускорится. Дай бог, чтобы пришел лояльный человек, который занимается хоккеем, а не политикой.
– Если Буре решит баллотироваться на пост главы ИИХФ, у него есть шансы на избрание?
– Думаю, Пашу могут выбрать. Он авторитетный человек, – сказал Кожевников.
Так всё-таки политикой, раз лояльный нужен?
Опять запутался в терминах Александр.