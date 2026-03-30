Кожевников о преемнике Тардифа в ИИХФ: «Буре могут выбрать, он авторитетный. Дай бог, чтобы пришел лояльный человек, занимающийся хоккеем, а не политикой»

Кожевников о будущем президенте ИИХФ: Буре могут выбрать, он авторитетный.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что у Павла Буре есть шансы заменить Люка Тардифа на должности президента ИИХФ.

Ранее стало известно , что действующий руководитель организации покинет пост в октябре. Буре – специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам и член совета ИИХФ.

– Уход Тардифа ускорит возвращение сборной России на международную арену?

– Все зависит от того, кто придет на пост президента. Мы же сейчас сильного влияния не имеем. Здорово, что Тардиф уходит, но вопрос в том, кто его заменит. Если кто‑то из Чехии, Швеции или Финляндии, то ничего не ускорится. Дай бог, чтобы пришел лояльный человек, который занимается хоккеем, а не политикой.

– Если Буре решит баллотироваться на пост главы ИИХФ, у него есть шансы на избрание?

– Думаю, Пашу могут выбрать. Он авторитетный человек, – сказал Кожевников.

