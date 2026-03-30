  Быков о словах Тардифа про уход с поста главы ИИХФ: «Это вызывает надежду, что с новым президентом наших спортсменов вернут. Оценку работы должен дать исполком»
Быков о словах Тардифа про уход с поста главы ИИХФ: «Это вызывает надежду, что с новым президентом наших спортсменов вернут. Оценку работы должен дать исполком»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о заявлении президента ИИХФ Люка Тардифа о предстоящем уходе с должности. 

73-летний управленец заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Француз был избран на эту должность в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге. Фазель занимал ее с 1994 года. 

«Эта новость вызывает надежду, что с приходом нового президента ИИХФ нашим спортсменам вернут право на выступление во всех международных соревнованиях.

Оценку же работы этого функционера должны давать члены исполкома», – сказал Быков. 

Сборные России и Беларуси отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ с весны 2022 года. 

Абсолютно ничего не изменится. Быков какие-то иллюзии питает. 🤦‍♂️
