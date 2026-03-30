Фазель не верит словам Тардифа об уходе с поста главы ИИХФ: «Это может быть стратегия. Прямо перед дедлайном он может объявить, что идет на выборы в связи с особыми обстоятельствами»
Почетный президент ИИХФ Рене Фазель не верит в то, что его преемник на посту президента Международной федерации хоккея Люк Тардиф оставит свой пост.
73-летний управленец заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Француз был избран на эту должность в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге. Фазель занимал ее с 1994 года.
Выборы президента организации состоятся на полугодовом конгрессе в октябре. Крайний срок подачи заявок – 1 июня.
«Мы все еще ждем конца мая, когда наступит крайний срок подачи заявок. Это может быть стратегия.
Потому что прямо перед дедлайном он может объявить о том, что в связи с особыми обстоятельствами он решит пойти на выборы.
Поэтому я не верю ему. Нужно смотреть, что будет», – сказал Фазель.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
рассказывает как сам бы поступил
Чего придумываешь ,с какими ещё особыми обстоятельствами он может пойти снова выбираться? Пусть идёт на отдых !
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем