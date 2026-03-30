Фетисов о Тардифе: «Самый бесполезный президент в истории мирового хоккея. Как понимаю, мы потратили кучу денег на его избрание. Имеем то, что имеем, но может прийти человек еще хуже»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о предстоящем уходе Люка Тардифа с поста президента ИИХФ.
73-летний управленец заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Француз был избран на эту должность в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге.
«Я помню, как в Санкт-Петербурге мы устроили фейерверк в честь избрания Тардифа. Он оказался самым бесполезным президентом в истории мирового хоккея. Хотя, насколько я понимаю, мы потратили кучу денег на его избрание. Но имеем то, что имеем.
Чего мы ждем – какую-то Золушку или чудотворца, который придет и все поменяет. Может прийти человек еще хуже, и будем благодарить предыдущего.
В ближайшей перспективе я каких-то изменений в международном хоккейном руководстве в плане отношений к нам и белорусам не вижу. Хотя я готов ошибаться», – сказал Фетисов.
Сборные России и Беларуси отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ с весны 2022 года.
чистосердечное признание нечаянно вырвалось ))