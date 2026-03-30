  Фетисов о Тардифе: «Самый бесполезный президент в истории мирового хоккея. Как понимаю, мы потратили кучу денег на его избрание. Имеем то, что имеем, но может прийти человек еще хуже»
Фетисов о Тардифе: «Самый бесполезный президент в истории мирового хоккея. Как понимаю, мы потратили кучу денег на его избрание. Имеем то, что имеем, но может прийти человек еще хуже»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о предстоящем уходе Люка Тардифа с поста президента ИИХФ.

73-летний управленец заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Француз был избран на эту должность в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге.

«Я помню, как в Санкт-Петербурге мы устроили фейерверк в честь избрания Тардифа. Он оказался самым бесполезным президентом в истории мирового хоккея. Хотя, насколько я понимаю, мы потратили кучу денег на его избрание. Но имеем то, что имеем.

Чего мы ждем – какую-то Золушку или чудотворца, который придет и все поменяет. Может прийти человек еще хуже, и будем благодарить предыдущего.

В ближайшей перспективе я каких-то изменений в международном хоккейном руководстве в плане отношений к нам и белорусам не вижу. Хотя я готов ошибаться», – сказал Фетисов.

Сборные России и Беларуси отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ с весны 2022 года. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Славик, чего надо-то? Что тебе поменять? Площадку треугольную хочешь? Кольцо баскетбольное вместо ворот? Чего не так-то?
Да это он с зеркалом разговаривал.
Больше вопросов почему мы потратили "кучу" денег на его избрание? Из чьего бюджета?
"Хотя, насколько я понимаю, мы потратили кучу денег на его избрание. Но имеем то, что имеем."

чистосердечное признание нечаянно вырвалось ))
Там должно быть: на его "избрание".
Больше вопросов в таком случае к самим себе, чтобы выбрать такое «чудо» зачем было как вы выражаетесь тратить «кучу денег», ума нет, считай калека((
Некоторые старики умеют уходить с должности сами, а не пускать корни на четверть века....Конечно , это шок для Славы....Не для того их мама родила.
Человек потратил на тарелочницу кучу бабла и возмущается что ему не дали, тк ресторан закрылся изза антисанитарии на кухне. Ну или изза драки в общем зале
За растрату бюджета ответить не хотите?
Фетисов самый смелый депутат. Открыто заявить такое на всю страну. Или он это про Тардифа?
"Хотя, насколько я понимаю, мы потратили кучу денег на его избрание. Но имеем то, что имеем."- а это сплошь и рядом. А представь, если все эти деньги потратить на себя, свою страну? И не будет никаких отстранений, заговоров и прочего - вот такая причинно-следственная связь.
Опа, вот это прокол про кучу денег.
