Фетисов о Тардифе: «Самый бесполезный президент в истории мирового хоккея. Как понимаю, мы потратили кучу денег на его избрание. Имеем то, что имеем, но может прийти человек еще хуже»

Вячеслав Фетисов: Тардиф – самый бесполезный президент в истории мирового хоккея.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о предстоящем уходе Люка Тардифа с поста президента ИИХФ .

73-летний управленец заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Француз был избран на эту должность в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге.

«Я помню, как в Санкт-Петербурге мы устроили фейерверк в честь избрания Тардифа. Он оказался самым бесполезным президентом в истории мирового хоккея. Хотя, насколько я понимаю, мы потратили кучу денег на его избрание. Но имеем то, что имеем.

Чего мы ждем – какую-то Золушку или чудотворца, который придет и все поменяет. Может прийти человек еще хуже, и будем благодарить предыдущего.

В ближайшей перспективе я каких-то изменений в международном хоккейном руководстве в плане отношений к нам и белорусам не вижу. Хотя я готов ошибаться», – сказал Фетисов.

Сборные России и Беларуси отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ с весны 2022 года.