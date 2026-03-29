  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тардиф покинет пост главы ИИХФ в октябре: «Горжусь, что был хранителем нашего спорта, мероприятий и ценностей. Настало время передать шайбу более молодому лидеру»
15

Тардиф покинет пост главы ИИХФ в октябре: «Горжусь, что был хранителем нашего спорта, мероприятий и ценностей. Настало время передать шайбу более молодому лидеру»

Люк Тардиф покинет пост президента ИИХФ в октябре.

Люк Тардиф сообщил, что покинет пост президента Международной федерации хоккея в октябре.

73‑летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.

Он был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

«Дорогие хоккейные друзья, после 25 лет работы в семье ИИХФ – в качестве члена комитета, члена Совета, казначея и теперь президента – я невероятно горжусь тем, что мы вместе построили для хоккея.

Последние пять лет на посту президента были одними из самых сложных, но и самых значимых в моей карьере. Вместе мы запустили новую стратегическую концепцию, преодолели трудности, связанные с COVID-19, включая проведение Олимпийских игр во время пандемии, и установили новые стандарты здравоохранения, перестроили и укрепили наши отношения с МОК, более широкой олимпийской семьей, а также хоккейными лигами и клубами по всему миру. Это включает в себя наше прочное партнерство с НХЛ, NHLPA и PWHL, которое помогло нам снова приветствовать игроков на олимпийской арене для настоящего турнира лучших против лучших.

Я невероятно горжусь тем, что был хранителем нашего спорта, наших мероприятий, нашей организации и наших ценностей, оберегая их в эти критические и неопределенные времена. Однако ничего из этого не было бы возможно без вашего доверия, вашего сотрудничества и вашей непоколебимой поддержки. За это я вам искренне благодарен.

Так как ИИХФ находится в сильном и стабильном положении, я считаю, что настало подходящее время передать шайбу более молодому лидеру. После долгих раздумий я принял решение не баллотироваться на переизбрание на пост президента ИИХФ, поскольку считаю, что пришло время новому лидеру взять бразды правления и продолжить продвижение нашего спорта вперед.

Я пользуюсь возможностью объявить об этом сегодня, чтобы убедиться, что наша организация и будущие лидеры подготовятся к предстоящему пути. И я полон решимости обеспечить плавный и эффективный переход на благо мирового хоккейного сообщества.

Предстоит еще много работы, и я полностью сосредоточен на своей работе и своем мандате президента ИИХФ. Предстоящие месяцы будут очень насыщенными, с важными инициативами и объявлениями, которые появятся по мере завершения моего срока в октябре», – говорится в заявлении Тардифа.

Напомним, сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ИИХФ
logoЛюк Тардиф
logoИИХФ
logoНХЛ
logoЧМ по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoАссоциация игроков НХЛ
logoЖенская хоккейная лига
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoМОК
logoКХЛ
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гордится нечем, слабак безвольный. Номинал.
Французы съездили на ОИ. Мудень сделал своё дело, мудень может уходить
Не иначе Трампу передаст :)))
Может Ларионов рискнет
Скучать не будем
"я невероятно горжусь тем, что мы вместе построили для хоккея" ... Вот положа руку на сердце не вижу поводов для гордости!
Мухожук) Кто следующий? Козиолс? Марионетки.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
