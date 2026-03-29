Тардиф покинет пост главы ИИХФ в октябре: «Горжусь, что был хранителем нашего спорта, мероприятий и ценностей. Настало время передать шайбу более молодому лидеру»

Люк Тардиф сообщил, что покинет пост президента Международной федерации хоккея в октябре.

73‑летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.

Он был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

«Дорогие хоккейные друзья, после 25 лет работы в семье ИИХФ – в качестве члена комитета, члена Совета, казначея и теперь президента – я невероятно горжусь тем, что мы вместе построили для хоккея.

Последние пять лет на посту президента были одними из самых сложных, но и самых значимых в моей карьере. Вместе мы запустили новую стратегическую концепцию, преодолели трудности, связанные с COVID-19, включая проведение Олимпийских игр во время пандемии, и установили новые стандарты здравоохранения, перестроили и укрепили наши отношения с МОК, более широкой олимпийской семьей, а также хоккейными лигами и клубами по всему миру. Это включает в себя наше прочное партнерство с НХЛ, NHLPA и PWHL, которое помогло нам снова приветствовать игроков на олимпийской арене для настоящего турнира лучших против лучших.

Я невероятно горжусь тем, что был хранителем нашего спорта, наших мероприятий, нашей организации и наших ценностей, оберегая их в эти критические и неопределенные времена. Однако ничего из этого не было бы возможно без вашего доверия, вашего сотрудничества и вашей непоколебимой поддержки. За это я вам искренне благодарен.

Так как ИИХФ находится в сильном и стабильном положении, я считаю, что настало подходящее время передать шайбу более молодому лидеру. После долгих раздумий я принял решение не баллотироваться на переизбрание на пост президента ИИХФ, поскольку считаю, что пришло время новому лидеру взять бразды правления и продолжить продвижение нашего спорта вперед.

Я пользуюсь возможностью объявить об этом сегодня, чтобы убедиться, что наша организация и будущие лидеры подготовятся к предстоящему пути. И я полон решимости обеспечить плавный и эффективный переход на благо мирового хоккейного сообщества.

Предстоит еще много работы, и я полностью сосредоточен на своей работе и своем мандате президента ИИХФ. Предстоящие месяцы будут очень насыщенными, с важными инициативами и объявлениями, которые появятся по мере завершения моего срока в октябре», – говорится в заявлении Тардифа.

Напомним, сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.