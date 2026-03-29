Буре о преемниках Тардифа в ИИХФ: «Есть люди, которых мы хотим поддержать. Скоро узнаете об этом»

Буре о преемниках Тардифа в ИИХФ: есть люди, которых хотим поддержать.

Экс-нападающий «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс» Павел Буре высказался об уходе Люка Тардифа с поста главы ИИХФ.

Ранее менеджер сообщил , что покинет свой пост в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.

Он был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

Буре является специальным представителем Федерации хоккея России по международным делам и членом совета ИИХФ .

«У нас есть определенные люди, которых мы хотим поддержать. Вы узнаете об этом скоро», – сказал Буре.

