  • Буре о преемниках Тардифа в ИИХФ: «Есть люди, которых мы хотим поддержать. Скоро узнаете об этом»
Буре о преемниках Тардифа в ИИХФ: «Есть люди, которых мы хотим поддержать. Скоро узнаете об этом»

Экс-нападающий «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс» Павел Буре высказался об уходе Люка Тардифа с поста главы ИИХФ. 

Ранее менеджер сообщил, что покинет свой пост в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.

Он был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

Буре является специальным представителем Федерации хоккея России по международным делам и членом совета ИИХФ.

«У нас есть определенные люди, которых мы хотим поддержать. Вы узнаете об этом скоро», – сказал Буре.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
Фетисов сказал,что они нас ненавидят...Зачем их поддерживать?
хотим Борисыча!
очень надеюсь что всемогущий Рома займёт это место. тем более что он просмотрел уже больше тысячи матчей
Блин, Павел, ну вы норм вообще? Уже сам факт того, что вы сейчас кого-то назовёте, компрометирует этого человека в глазах Запада, и он изо всех сил начнёт показывать, что ничего общего с Россией не имеет.
Нас же ненавидят согласно изрыганиям фетисова. Кого там поддерживать собрались?
